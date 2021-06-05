疫情嚴峻，台中市將布建66處疫苗快打站，其中5處於4日先「實兵演練」，台中市長盧秀燕前往大里區塗城國小的快打站視察現場接種情形，她表示，66處快打站加上醫療院所，1天至少可施打3萬人，1周預估可達20萬人。（圖文：黃國峰）

新北市長侯友宜今（5日）上午9時許前往五股工商展覽中心視察全市首座大型室內疫苗接種站。（新北市新聞局提供）

指揮中心在處理大型場所感染群聚時，往往犯了「柿子挑軟的吃」的毛病。碰到諾富特、阿公店、遊藝場、各級學校等無關痛癢的場所出事，匡列篩查之外直接停業停課，因為當時公衛量能還夠，還可拿來立威。後來碰到陸續出現的醫院、公務機關、大型電子工廠，動作就畏首畏尾，因為手中公衛資源已趨近飽和。該停不停的結果肯定會讓疫情苟延殘喘，前景不容樂觀。

那些被拿來立威的無關緊要場所，另外的作用是用來當替死鬼。這些場所都是因為中央沒有做好接觸者匡列管束，縱放感染者進入諾富特、阿公店、或是學校，造成這些團體的感染爆發。該檢討的是指揮中心的「縱放」行為，竟然把別人的場所給關了，還誣賴管理不當，是在顛倒是非、找人頂罪。

碰到了封不得的場所，就放著讓她自生自滅。放生醫院其實是好事，醫院可以正大光明的「逆時中」，走正確的防疫路線，反倒是救了醫院。這情況有點像各縣市衛生局，在吃了「順時中」的悶虧後，唯有仿效雙北市長的自救氣魄才有活路，這也是目前各縣市衛生局的共同信念。遭中央耽誤較少的雙北以外縣市，即使現在有些疫情，但基本上是樂觀的，因為路走對了。

最近出現群聚的電子大廠，放生處置相當危險。但也不宜魯莽的將7000人的大廠全部封掉，封掉後的人員安置、產業衝擊都是政府負擔不起的。這些都是因為全廠匡列後，員工的保護無法再以醫療與公務量能來支撐保護，居檢、居隔、及醫院的隔離量能都無法負荷。幸好現在的快篩量能確有提升，可在最短的時間內完成，由於必須多次篩查，才能達到確實縮減公衛與醫療需求的目標，難度依然很高。

剛好台灣來了日本捐贈疫苗的及時雨，如果對電子大廠的全體人員實施保護性緊急接種，也不過7000多支疫苗，就能免除所有公衛與醫療捉襟見肘的窘境，何樂而不為。如果當初有足夠的疫苗，在熱區萬華實施強制疫苗普接種，今天這波感染爆發不就免了。只可惜當時沒有太多疫苗可以支應，也才會出現地方政府想要爭取疫苗熱區接種的想法。

如今政府有了相對寬裕的疫苗，立即分出一小部分當作熱區或熱點的保護處置，是可行的方法。巴西聖保羅州塞拉納地區，在今年2至4月利用普接種大陸疫苗，成功控制失控的新冠疫情。這是在疫區運用普接種疫苗來控制疫情的最佳文獻佐證，值得指揮中心借鏡。

台灣的疫苗接種順位沒有滾動式調整，完全依據小兒科及醫療的觀點訂定。缺乏全民疫苗與公衛觀點的著墨，在先前就是因為沒將機師列為第一順位接種，機師成為這波感染爆發的頭波人群。傳到萬華後又因為疫苗不夠，沒法控制由萬華外溢，失去了第二個控制點。現在若又捨不得用疫苗來控制電子大廠的爆發，那可就是連三錯。現在是手中有疫苗，再不快拿出來控制疫情，難不成要把疫苗放到和政權一起爛掉嗎？

（作者為中華民國防疫學會理事長）