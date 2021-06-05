大陸國台辦發言人朱鳳蓮昨日（26）表示，上海、江蘇民間機構願捐贈台灣一批新冠肺炎疫苗。圖為今年2月，中國援助白俄羅斯的新冠疫苗運抵其首都明斯克。（圖／新華社）

台灣疫情告急，疫苗一劑難求。隔海相望的大陸不僅疫苗產能充沛，而且品質得到世衛組織背書，是台灣破解「疫苗荒」的不二之選。儘管民進黨政府推三阻四不領情，一些大陸網友冷嘲熱諷不看好，國台辦還是一而再的伸出援手。這符合「兩岸一家親」的對台大政方針，也是大陸主流的政治正確。與此同時，大陸輿論對台灣當局冥頑不化的反感與日俱增，對台強硬正成為民間的另一種政治正確。大陸不能放棄第一種政治正確，也無法忽視第二種政治正確。

早在5月17日發言人朱鳳蓮便表態，大陸願意盡最大努力幫助廣大台灣同胞盡快戰勝疫情，包括使台灣民眾有疫苗可用，但當務之急是「去除島內人為的政治障礙」。面對民進黨的倒打一耙，5月24日國台辦重申「願意迅速作出安排，讓廣大台灣同胞盡快有大陸疫苗可用。如果有需要，大陸還願意積極考慮向台灣派出防疫專家」。

隨後國台辦直接嗆聲：「對世衛組織認可的大陸疫苗，用還是不用？」即使民進黨一再排斥大陸疫苗，6月1日馬曉光仍強調願意盡速作出安排，對台輸送大陸疫苗。不僅如此，國台辦還首次證實正在協助台灣方面與上海復星醫藥接洽，以便取得後者代理的BNT疫苗。事實證明，大陸真的是急台灣之所急，因為「台灣同胞是我們的骨肉天親」。

然而令人尷尬的是，國台辦的一片好心不但被民進黨當做了驢肝肺，在一些大陸網友那裡也是吃力不討好。在輿論的激烈反彈面前，《環球時報》總編輯胡錫進選擇為第一種政治正確站隊。他的主要觀點是大陸主動釋出善意並非「自輕自賤」，而是中央政府基於道義和責任必須有的表現，也是中國作為大國取信於世界不可缺少的人道主義關懷。大陸在制定政策時應當堅決以國家利益和人民長遠利益為本，不被網上的激烈情緒所困，防止政策民粹化。

然而，胡錫進也不敢太得罪第二種政治正確。他指出，大陸部分民眾對援台疫苗態度消極，屬於「對台當局長期拒統政策已經不耐煩情緒的直率釋放，是大陸輿論生態的一個真實側面」，兩岸當局都有必要瞭解這種情緒的存在。事實上，一些大陸網民不但對民進黨深惡痛絕，對台灣民眾的態度也好不到哪裡去，甚至對「血脈相連」「骨肉天親」云云嗤之以鼻。最近，一位大陸網友批評我鼓吹和統是「做夢，自欺欺人，皇帝的新衣」。

有意思的是，胡錫進文章的標題本來是〈主動向台灣提供疫苗決非自輕自賤〉，但另一家陸媒在轉載時卻改成了〈大陸惠台不會沒有底線〉，顯然是向第二種政治正確示好。當台媒詢問國台辦是否願意呼籲大陸網友保持理性時，發言人直接將矛頭轉向一再拒絕大陸善意的台灣陸委會。看來，國台辦不願意再背「跪台辦」的汙名，更不想與第二種政治正確公開對立。

目前大陸官方還在堅持第一種政治正確，注意區分台灣當局與台灣民眾，但第二種政治正確在大陸民間似乎正在擴散。未來兩種政治正確如何此消彼長，既受制於大陸內部的博弈，也取決於台灣的兩岸政策。大陸民眾對支援台灣抗疫興味闌珊，這個事實足以給台灣敲響警鐘。