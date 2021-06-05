大陸90後、00後前一段時間還天天喊著「內卷人生」，近來卻冒出了看似相反的「躺平主義」，其實無論是指向過度競爭的「內卷」，還是選擇逃避競爭的「躺平」，都顯示了大陸社會激烈的競爭，及年輕人極大的壓力。新世代對「躺平主義」產生強烈的共鳴，因而引起大陸主流輿論的警惕與批評。

年輕人對社會沉默的反抗

「躺平主義」指在社會壓力面前選擇逃避，回到慢節奏、低慾望的生活方式，源自於一篇網路文章《躺平即正義》，與之相近的是「佛系」。「內卷」是人類學用語，原本用來指亞洲農業社會中長期精耕細作，雖投入大量勞動力卻無法創造經濟突破的契機，在大陸網路語境下衍變成付出大量精力卻難見成效的涵義，與之相近的是「雞娃」（給孩子打雞血，不斷安排學習和活動，不停地讓孩子去拚搏）。

「躺平」與「內卷」像是兩極狀態，背後的心理驅動力和時代背景卻相同。年輕人感受到強烈的競爭壓力，如果不努力就會落後、被淘汰，但大家無論如何努力卻很難突破，便以逃避競爭做沉默的反抗。大陸經濟社會快速發展到今天，與日本、南韓乃至台灣的發展軌跡一樣，年輕人出現慢節奏的生活態度。日本曾流行過「三無主義」（無氣力、無關心、無責任）；南韓出現過「三拋族」、「五拋族」，台灣也曾有一股「慢生活」的生活風格與文化思潮，影響深遠。

逃避競爭是多元生活方式的選擇之一，「躺平」並不可恥，一些人選擇「躺平」也不會對經濟社會發展產生不利影響，大陸官方無須過度擔憂，批評「躺平主義」不如關注如何幫助年輕世代找到更多自我實現的價值和途徑。大陸開放三胎生育政策，是希望年輕人「願意生」，那麼，就更需要聽聽年輕人的聲音，為他們解決困境。

其一，大陸貧富差距日益擴大、階層流動減緩，社會公平比生產效率的重要性更為凸顯。躺平主義的出現，是因為付出與獲得不成正比。相較改革開放初期，無論在階層流動還是財富累積上，個人奮鬥所帶來的回報率都在下降，加上大城市高居不下的房價， 「再努力也買不起一套房」，躺平主義的出現也就不足為怪了。

養育孩子的成本高昂，無論是居住、教育等經濟需求，還是照料孩子的時間精力，都是青年一代的巨大負擔，也是二胎生育政策未能有效提升生育率的原因，若不能減輕年輕人的負擔，開放生育三胎恐怕也是無濟於事。提高年輕人生育意願，與應對躺平主義的思路與方法其實是一致的：讓社會貧富差距縮小，不讓年輕人對未來感到擔憂。大陸顯然已經注意到這個問題，鄉村振興戰略、反壟斷、堅持「房住不炒」等，即是著手解決這方面的差距，未來更需要關注年輕人的機會、收入分配機制的公平性等。

調整社會發展方向的契機

其二，大陸已不再物質匱乏，應該鼓勵年輕人追求精神財富。大陸「雜交水稻之父」袁隆平去世引發包括青年在內的集體追思，一定程度上反映年輕世代嚮往、尊崇袁隆平那樣的精神境界，對認定有價值的事傾注一生心血並樂此不疲。

這一代的大陸年輕人具有較強的獨立意識，不依從父母輩說教，也不墨守社會成規，而透過自己的眼睛、自己的思考去尋找答案。躺平主義表面上是消極應對社會壓力，實際表達的是反抗的態度，是對社會環境的關切與回應，呼籲社會關注年輕人的困境，並反思過去的發展模式。

「只要我躺得夠快，資本就剝削不到我」、「社會險惡，先躺為敬」，「躺平即是正義」，字裡行間透露的並不是單純消極，而是一種另類思考。網路上流傳的那些躺平的KUSO行為照片，也相當有創意。有趣的是，當社會紛紛討論年輕人是否該躺平的時候，阿里巴巴集團早就註冊了「躺平」商標，甚至還推出了「躺平」APP──「躺平」一詞的源頭很可能是馬雲；看來年輕人即使躺平了，還是在為資本創造利益。

年輕人需要更多關心，躺平主義思潮的興起，是舒緩社會壓力的一個階段，也是大陸調整社會發展方向的契機。