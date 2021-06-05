美國安全科技公司KISI發表「2021工作─生活平衡指數」，就全球50個城市在工作和生活平衡上所能提供的環境，進行了比較排名。這是在新冠疫情肆虐之下，各種國際競爭力評比多半延後、簡化或暫停的此刻，比較受矚目的國際評比，可以提供有關國家發展策略的思考。

創新力強人均所得較高

這項評比就工作強度、社會與機制、城市可居性和新冠肺炎影響等4個面向，分19個子項目進行評比。結果顯示，較能在工作和生活兩者間取得平衡的，幾乎都是先進國家的城市，前10名中的7個位於北歐和中歐，分別坐落在芬蘭、挪威、瑞典、丹麥、瑞士和德國。

19個子項目中的「超時工作」，引起台灣媒體的興趣與報導。最嚴重的10個「超時工作」城市為：新加坡、香港、曼谷、吉隆坡、首爾和東京等6個亞洲城市，及倫敦、休士頓、卡加利（加拿大）、布宜諾斯艾利斯（阿根廷）等4個歐洲與美洲城市。

台灣對「超時工作」子項目感興趣，可能隱含著「勤能補拙」的華人價值觀，但就城市或國家發展策略而言，「勤能補拙」正確嗎？就KISI評比看來，答案是否定的，超時工作嚴重的城市雖以高所得國家為多，卻也包括泰國、馬來西亞、阿根廷等開發中國家。而北歐和德國城市在KISI評比中名列前茅，在維持工作和生活平衡的表現、人均所得上，也都位於全球頂尖地位。

進一步思考，若不是超時工作，那麼，成就高所得的原因是什麼？經濟邏輯告訴我們，「高生產力」會帶來高獲利和高薪資，什麼是高生產力的來源呢？理論上，若商品和服務都是消費者喜歡、有強烈消費意願的話，自然就能以較高的價格出售，其創造的附加價值就高，能分配給生產要素（勞動、資本、土地、企業家）的報酬就高。但是，什麼商品和服務是市場競爭較少，消費者願出高價購買的呢？原因可能不只一項，但能夠針對消費者的需要、提供具創意產品和服務的「創新力」，絕對是重中之重。

我們比對各國創新能力可以發現，創新力強的國家或經濟體，人均所得確實較高。去年9月世界智財權組織（WIPO）公布2020全球創新指數，排名前十依序是：瑞士、瑞典、美國、英國、荷蘭、丹麥、芬蘭、新加坡、德國、南韓。其中只有南韓人均所得未達最頂群，可能是進入創新力高的群體時間還不夠長，只要保持一段時間，應該可以趕上頂尖群。

台灣創新力發展的障礙

有趣的是，去年10月美國彭博社也公布了「創新潛力」的全球評比，除了傳統的3類指標（人力資本、深化IT、商業景氣）外，還包括了「制度」，制度類是以「政府效能」以及「政治權力和公民自由」綜合而得。這種新的看法值得注意，一般競爭力評比都包含「制度」，但認為制度影響「創新力」的看法極具新意，也就是認為政府效能和人民自由都會影響創新潛力。的確，政府效能和對自由所制定的規範和執行，顯然會影響到創新能力的發揮。WIPO的評比中沒有納入台灣，但在彭博社的評比中台灣不僅被納入，而且高居第5。雖然台灣人均所得和南韓一樣仍未擠上最高群，但若維持一段時日，應該可以促成較快的成長而追上領先群。

但值得擔心的，是政府效能正在惡化，已經成為台灣創新力發展的障礙。「世界經濟論壇」完整評估的《2019全球競爭力報告》中，台灣在141國中排名12名，表現出色，但在評比的八大類別中居首的「制度」類，只排到24名，特別是「解決爭議的法律架構效率」只列70名，「政府的遠見」79名，「勞動賦稅率」84名，「雇用外國勞工容易度」88名，「銀行資金受管制的比例」129名，屬於第三世界水準。令人擔心的是，這種現象已非初見，但未能有效解決，繼續在戕害民間創新力的發揮，將拖累整體經濟的發展。

新冠疫情期間，政府的失能表現，恰好反映了國際機構對我國政府效能的憂慮並非偏見。疫情過後，我們必須痛下決心，全面檢討政府效能和法規管制架構，才可能追上全球發展領先群。