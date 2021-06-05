台灣邊境自從遭新冠病毒攻破後，眼前的病毒危機，已像是打地鼠般打也打不完。因此，中央流行疫情指揮中心不該再追求不可得的「加零」榮景，應該認清事實，務實調整防疫策略，從以往的決戰境外，改為決戰於體內，窮盡一切資源在短時間內達成全體免疫，才不會讓防疫體系陷入無頭蒼蠅的狀態。

行政院長蘇貞昌在今年2月指出，台灣沒有施打疫苗的迫切性。的確，在病毒尚未攻破國境城牆之前，大可過著如桃花源般的生活。只是，儘管歐美國家早已用生命堆砌出的血淚，告訴全世界再多的防堵措施，都比不過1針疫苗來得給力時，蔡政府就該著手調整防疫政策，盡早投入國際疫苗爭奪戰，幫全體國人接種疫苗，以求正本清源。

然而，蔡政府在本土疫情爆發前，卻從未把疫苗列為優先選項，使得病毒在攻破邊境後，整個台灣只能被動式的追著疫情跑。

更令人憂心的是，從近日陳時中的發言來看，他最在意的，依舊是每日確診數的多寡；只要數字稍微降下，就趕緊告訴國人疫情已經趨緩。其目的，無非是要催眠國人疫情並不嚴重，讓大家誤以為台灣有本錢繼續等到7月國產疫苗的到來。

問題是，當病毒如蔓延全台，指揮中心卻仍堅持不普篩，也拒絕把社區隱形傳播者抓出來時，台灣的確診數，真的只有現在每天公布的數字嗎？每天召開的防疫記者會，難道不覺得是在自欺欺人嗎？

圍堵病毒當然重要，但是，當台灣的疫情已經進入打地鼠般的星火燎原狀態，只要沒有疫苗，再多的防疫措施，都只會是在補一張永遠補不完的破網。

因此，此刻台灣的防疫戰略目標，不該再設定為追求清零、歸零，而是必須在最短時間內達成全體免疫；若繼續戴上政治眼鏡看待沒有顏色的疫苗與病毒，那麼，失能疫苗政策，注定難以讓台灣脫離眼前的疫情泥淖。