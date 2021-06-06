我從小生長在台北，我住家、國中、高中、大學、研究所，都沒有超過方圓十五公里。台北一直是一個讓我住起來相當眷戀的城市，她悠閒安靜、她活力奔放。但是也就是這個眷戀的情感，使我越來越覺得人生陷入一個泥淖。

#我要去一個很捲的地方#

實際上，陷入泥淖的或許不只是我，而是整個台北，整個台灣。所以我想離開這裡幾年，去一個不讓我那麼舒服的地方，讓大家口中所謂內捲的社會壓搾出我人生中的某種莫名的超能力。

所以我打算只背上一個背包，找尋一個讓我真的能夠一年當作五年來進步的城市，把這幾年的眼淚和微笑都忘得一乾二淨。

#為什麼來大陸#

這些大話或許只是我用來說服我自己的一個借口。實際上，我決定到大陸來的很大一部分的原因，在於在台灣碩士班所受的折磨，身心都有被掏空的感覺。

我個人的導師非常官僚主義，研究指導不是很明確，常常朝令夕改，加上在學校裡面的學術門閥鬥爭嚴重。導致我研究已經做完，但是導師仍然扣留了我半年才讓我畢業。

我想要尋求一種嶄新的生活形態：新的朋友、新的咖啡店、新的烈酒、新的宿醉。像是許多陸生朋友跟我描述的，想像中台灣跟實際上台灣一般，我也想要找一個好像十分熟悉，但卻又非常遙遠的地方去整理一下自己。

真正下定決心其實是我台灣碩士畢業那天，當時另外一個工作也結束了(台灣的全日制碩士是可以同時上學上班的) ，感覺身上千斤重的擔子都放下了。

我想來大陸休息一下。

早至2019年，我就已經開始考慮要來大陸長期發展。截止目前，我來大陸參加過2次學術會議，8次旅行——對大陸算是有一點點熟悉。每次來大陸，都有一種身心得到治癒的感覺，可以幫助我在最短的時間內恢復精力，同時繼續摸索接下來的方向。我也有面試幾家公司拿到offer，但是我自己綜合評估我的各項能力之後，發現我其實比較享受斜槓大學生的身分(雅思授課/代寫留學信函/家教)。

另外，我必須開誠布公地告訴大家，這邊還有一個非常誠實的申請動機：住在學校很便宜，吃在學校很便宜。利用課間休息的時間，我可以有一個充分的理由好好認識蟲林草木，在某個開花的樹下重新年輕一次，有點微醺的接吻，有點喪氣的分手。或許一直做個「老學長」好像也不是太壞的選擇。

我本科就讀於台大外文系，第一個碩士也是在台大完成的，公共衛生理學碩士。我發現，這次疫情折射出了很多台灣目前存在的公共治理方面問題，我也可以借此機會去看看對岸是否有可借鑒之處。

#為什麼要讀二碩#

在台灣，選擇念二碩的人越來越常見。台灣跟大陸同樣面臨少子化，博士學位早已不吃香了，很多博士的出路也不再是留校任職。內捲化的時代下，雙學位已經無法滿足內捲的需要了，社會更需要複合型人才，所以越來越多人選擇考取細分領域下的雙碩士學位。

至於為什麼選擇來大陸讀二碩，除了我本人對這片土地的喜愛與憧憬，更在於大陸對台生友好的政策。而如果未來想在大陸、尤其是江浙滬就業，浙大的文憑會更有幫助。再加上現在惠台23項，台灣人可以考醫師資格證，我認為兩邊的證照會越來越快速互通。

但是，也有一定的困擾。本來我想著現在兩岸交通便利，我可以週末買個機票杭州台北兩地跑(主要是得要照顧家人)。而現在受疫情的影響，這一計劃實現起來估計有一定的難度。

但這還不是我最擔心的，我最煩惱的是：我報的是浙大臨床醫學碩士，台灣一直不開放承認大陸醫學類的文憑。如果我未來想要回台灣就業，這個碩士文憑基本上就是廢紙一張。公共衛生在台灣又是一個不太好就業的科系，這麼一來，我的退路：台灣——這個選項似乎不存在。

不過好在家人也舉雙手支持我的決定。有一次我和媽媽一起去杭州旅遊，兩個人都大呼杭州好美、好舒服、好宜居，因此在後來擇校的過程中鎖定了浙大。人生也就是走一步算一步，也不能天天想著賺大錢，有錢賺沒命花也不是一個好的狀態。如果一切順利，我目前想著以後在大陸開一個精神醫學的診所，提供病人多元化的心理康復方案。

祝各位一切順利，我要快樂地去捲了：）

（大張/台灣大學公共衛生碩士，將於2021年入學浙大臨床醫學系，開始第二段碩士求學之旅）

本文來源：柚子鋪台灣交換生服務公眾號