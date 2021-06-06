對於政府而言，「行政院能源及減碳辦公室」的職責，是「非核」，還是「減碳」？！涉及到如何解決國人生命安全的空氣污染問題，我們的「減碳」和「零碳排」的政策是什麼，有階段性的發展目標嗎？

5月中旬以來，面對疫情的全境擴散、以及往生民眾的迅速增加，持續性的第三級防疫警戒措施，給台灣社會帶來的影響是全面性的。雖然5月底和6月初鋒面帶來的豪雨，已經暫時解除中南部缺水的問題；但為了防疫，全國各級學校停課，多數的國人不能到處「趴趴走」，必須待在家裡面。很多店家不開門營業，致使今年極熱5月的用電量，屢創歷史新高。

看得見的直接後果，就是513的近乎無預警的全國性分區停電，以及517「預防性」的分區停電；而緊接著則是，6月1日起的夏季電價調漲和7月和8月夏季到來，擁抱著「非核家園」的大纛，屆時在短期內所能夠做的，恐怕並不是剛獲得緩解的水力發電，而將會是燃煤機組的「發光發熱」。也因此，除了疫情外，國人被迫面對的空氣污染損及健康的問題。

相較於4月舉行的40國氣候峰會，美國總統拜登聲稱要在2030年達到比2005年的碳排放量減少50％，對於要在「2025非核家園」的蔡英文總統而言，是一項仰之彌高的不可能目標。面對「碳中和」的世界潮流和「零碳排」不可逆轉的國際趨勢，美國、日本、歐洲、甚至中共國家主席習近平，都提出「碳中和」政治承諾的目標年。從政治壓力來說，「50％燃氣/30％燃煤/20％再生能源」的法定2025非核家園目標年，與世界潮流和趨勢，逆向而行，自外於國際社會追求「碳中和」的確切方向；從科學證據觀之，非核家園政策的本身，也明確意味著：「減碳」無望。而對此，行政院的能源及減碳辦公室，可以說是責無旁貸。

在極端氣候的年代，2025年要達到非核家園的目標，並不是不可能。只是，如果政府無力或無心於減少溫室氣體或二氧化碳的排放，其所確立的科學事實， 將會是：50％的燃氣配比，也同樣會排放二氧化碳。則如此一來，屆時80％的能源都會排放影響人體健康的溫室氣體，空氣污染的問題，勢必難以紓緩。

依據今年4月的國家地理雜誌（中文版）「野火燒不盡，毒煙多又遠」的專題，空氣污染對於人體造成的危害，是氣體和微粒的混合物。如果以疾病計算，2019年因為最致命PM2.5而死亡的全球人數，包括：慢性阻塞性肺病死亡總數325萬人的40％；下呼吸道感染死亡總數250萬人的30％；中風死亡總數650萬人的26％；缺血性的心臟病死亡總數900萬人的20％；糖尿病死亡總數150萬人的20％；新生兒死亡總數250萬的20％，都是因為PM2.5而致死。究其原因就在於，空氣污染物除了PM10、PM2.5以外，還有臭氣、二氧化氮、二氧化硫，對於腦部、呼吸系統、心血管系統、神經系統、內分泌與腎臟、甚至生殖系統，都有不容忽視的潛在、長期之嚴重影響。

事實上，「減碳」和「零碳排」，並不只是各國政府努力的長期目標，也是相關能源產業具體實踐社會責任的關鍵時刻。

今年5月下旬，國際石油兩大巨頭，也都面對「減碳」直球對決的時間壓力；令人意外的是，除了來自內部的股權結構和董事席次，甚至還有來自法院裁定的判決。一方面，荷蘭的皇家殼牌公司被法院裁定，要在2030年減碳45％。而另一方面，美國的艾克森美孚公司，則因為董事會席次的重新洗牌，大股東要求公司採取具體措施回應氣候變遷，以免影響長期的獲利，並批准針對氣候問題和遊說工作，進行年度的報告。

從各國領袖的宣示，到石油業巨擘跨國企業的自願、或被迫「減碳」，在夏季用電的真正高峰來臨之前，基於不能再停電的前提之下，政府都不能再迴避「非核」和「減碳」，兩者何者優先的政治抉擇之宣示。

遵循不可逆轉的潮流，接受國際社會的檢視，已經是迫在眉睫。審時度勢，蔡總統應該正面看待，並主動論述我們「碳中和/零碳排」的政策時程、以及發展目標。因此，首先，重新檢討「2025非核家園」的政策目標，研擬出「最低空污、最少碳排的能源配比政策」，同時，針對太陽光電和離岸風電，檢視進度，排除障礙。至少在今年夏天，還全體國人「一個不停電的台灣」。再者，國家發展委員會與行政院能源及減碳辦公室，應共同研擬出能夠讓「低空氣污染，高經濟成長」兼容並蓄的階段性目標，以及漸進達標的措施方案。

面對地球暖化的加速，以及極端氣候未來的長期肆虐，「零碳排」的努力目標，關係到國人的身體健康，理應是「有政府，在做事」的終極目標。有鑒於空污危害的科學理性，保護人民的生命安全之政策，當是符合政治理性的舉措。寄望國事如麻的蔡總統，能夠以生民疾苦為念，改弦易轍，「急所當急，為所當為」，方是全民之幸。

(工商時報)