疫情蔓延，總統蔡英文多次公開喊話，說明採購疫苗的辛苦與未來施打的規劃，但網路評價一般，沒有達成鼓舞民心的效果。蔡英文的講話缺乏說服力，一方面是因為防疫決策一意孤行造成民眾情緒的反彈，但更主要的原因是蔡英文缺乏魅力。

民進黨的政治領袖，大部分是從選戰中打拚出來的，機智口才與政治表演是必要的，陳水扁和蘇貞昌都是其中佼佼者。但是蔡英文言談缺乏幽默、內容平板，不利政治溝通。

蔡英文在擔任民進黨主席期間，以藏拙的方式規避了這個問題，減少媒體的專訪以免失分，媒體攻防外包給林錦昌找來的各路人馬，塗脂抹粉營造出蔡英文冷靜堅忍但看起來溫暖的形象，文宣部從策劃單位變成外包工程的大包商。

在承平時期，蔡英文這樣平庸的政治表演或許可以撐過去，但台灣正面對亂世，外部的中美關係與兩岸關係仍然嚴峻，內部疫情暫時不會和緩，亟需領導人出面安撫民心，接受媒體專訪提問應是最好的手法。

但蔡英文不願面對媒體，只開網路直播卻不接受任何一家媒體專訪，連親綠的民視都不願接受，唯恐被專訪問倒。蔡英文知道，接受媒體專訪這類政治溝通，是自己的弱項，避之唯恐不及。但在危機時刻，寧願眷戀形塑出來的形象也不願親上媒體說服人民支持，這樣的領導人還有資格領導大家嗎？

蔡英文冷處理媒體關係，塑造了自己冷靜但願意傾聽的形象。一場疫情就讓蔡英文不願傾聽異見、懶理政治溝通原形畢露。這樣的總統，能帶領台灣走出亂局嗎？

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