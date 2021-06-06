美國聯邦參議員譚美、蘇利文及昆斯6月6日上午搭美軍運輸機旋風式訪問台灣，除會見總統蔡英文與外交部長吳釗燮之外，並且宣布美國將贈與台灣75萬劑疫苗。這三位參議員除了都是台灣連線的成員之外，身分也大有來頭，其中的譚美和蘇利文都有從軍經驗，女議員譚美甚至有廣東潮州血統，而昆斯更是拜登的心腹好友。

75萬劑的疫苗雖然不多，但從陪同的國會議員來看，這些都是美國政局相當核心的人物。民進黨自從建黨以來，在美國交往深厚的遊說對象多為民主黨的政治家，不同於國民黨主要與共和黨接觸的方式。經過長期的經營和交往，這次的疫苗捐贈終於讓長期以來的投入開花結果，算是民進黨長期經營對美關係中的一點小小收穫。

美國捐贈疫苗博取台灣好感

在這次的美國疫苗捐贈援外計畫之中，第一批在亞洲投入700萬劑疫苗中，台灣在第一批援外疫苗中得到75萬劑，略超過10%，數量與比例都比各界預期要多。雖然75萬劑的疫苗對台灣蔓延開來的疫情來說是杯水車薪，但對台灣民眾的心理建設效果絕對遠大於實際功效，也有助於提升台灣民眾的對美好感。

當然這對於因為疫情焦頭爛額的蔡英文來說，這75萬劑疫苗可以說是一陣及時雨，解除了蔡英文焦頭爛額的「政治旱象」，讓蔡英文逐漸低迷的民調止血。而且這次的疫苗捐贈，從全球產業面來看，也有助於穩定目前逐步受到疫情威脅的科技產業，維持台灣的科技產線運轉，避免台灣在半導體產業鏈上因為停工導致斷鍊，使晶片等物資短缺。

疫苗捐贈配送雖然看起來是人道事務，但是在國際政治運作上卻是資源的分配，也是一種國際政治權力的運用，尤其美國在COVID-19疫苗上更享有製造與分配的地位，這樣下來就讓表面上看似人道事務的疫苗捐贈，底下就是國際權力的合縱連橫。

美國這次捐贈的疫苗總數為8000萬劑，遠超過中國大陸所捐贈的2000萬劑，而且不可否認的是各國對美國疫苗的接受度遠高於中國疫苗，可以說拜登利用這次的疫苗捐贈，重新將各盟國拉回自己的陣營。而且拜登也聲明將有6000萬劑交由COVAX機制捐贈，充分表明拜登對於聯合國等國際建制的尊重，有別於過去川普的單邊主義路線，也願意承擔應有的國際責任，從實際戰略面與形象塑造看來，這一次美國的疫苗捐贈可以說是美國重返國際多邊合作的大戰略之一，台灣也是大戰略的其中目標之一。

美國對台灣第一時間提出疫苗捐贈，可以說是對各國的一種示範作用。對比其他最近深受疫情困擾的馬來西亞、新加坡與越南等國，台灣的疫情還在可以容許的階段，結果日本和美國先後都第一時間捐贈了疫苗，遠在越南與馬來西亞政府之前，這就是在向全球彰顯台灣在美國戰略下的重要地位。此舉不但博得台灣民眾的好感，也穩定了因為疫苗存備不足飽受批評的蔡英文政府，同時也讓積極生產疫苗援外的中國當局顏面無光，可以說是一石三鳥之局。

美日戰略操作威力不可小覷

當然，這次美國以軍機方式載運疫苗配送降落松山機場，也是對於中國鷹派類似胡錫進者叫囂「美國軍機停靠台灣就是宣戰」的一種充分反擊。或許可以這樣看，美國和日本透過這次疫情，確立台灣在美國和日本的戰略上是同一圈層的概念，此舉也讓台灣和中國大陸之間的距離又變得更遠。

蔡英文執政6年多來，雖然內政方面有不少爭議，施政也有諸多瑕疵，但由於外部因素影響，除了中美關係惡化之外，民進黨過去以來在對美與對日政策都有長期經營，這也營造了蔡英文自豪有史上最好台美關係的自信，也是許多選民願意支持蔡英文的主因之一。

但是蔡英文是否就此吃下定心丸？整體看來還是未必。當然，蔡英文在對美關係和對日關係也下了很深的功夫，不惜以行政命令開放美豬美牛進口，博得了美方好感，而且蔡英文任命蘇貞昌為行政院長的目的，除了貫徹進口美豬、美牛的行政命令外，台灣如何開放日本核災區農產品進口，也是蘇貞昌被指派的一大任務，只是由於日本近日因為排放核廢水問題，讓核災區農產品進口議題暫緩處理。

而美豬美牛和日本核災區農產品進口議題，都是容易引發民眾反彈的敏感議題，甚至這兩項議題還有通過全民公投背書的多數反對票。所以蔡英文在獲得疫苗捐贈後，要如何回報美國與日本，這是值得繼續追問的問題。

不過在美國與日本相繼捐贈防疫物資的狀況之下，蔡英文與民進黨也有更好的理由，向民眾宣導接受進口美豬美牛與日本核食的必要性與意義，民眾也很可能轉向接受。

至於美日疫苗捐贈是否能夠提升蔡英文在台灣民眾之間的支持？由於台灣民眾對於美國與日本的好感，這些好感是有可能愛屋及烏，轉移到蔡英文身上，讓蔡英文短期之內免於支持率崩盤，但這樣的效果可能也只有短線效果，不能變成中長期的支持。

台灣的疫情至今還沒有下降傾向，蔡英文大力支持但飽受各界檢視的國產高端疫苗，也即將解盲。如果高端疫苗的解盲結果不如預期，蔡英文的支持率很可能就要重新面對嚴重挑戰，美日疫苗捐贈就會成為短線議題而已。換言之，蔡英文民調真正的問題，還是卡在蔡英文處理疫苗過程中的決策錯誤之上，而這些不滿仍然很可能會在8月底的四項公投中爆發，屆時蔡英文和蘇貞昌仍然要承受民眾不滿的反撲。

（作者為台灣國際戰略學會研究員，博士，國戰會專稿，本文授權與洞傳媒國戰會論壇、中時新聞網言論頻道同步刊登）

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