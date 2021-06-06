大S（徐熙媛）證實要與汪小菲離婚，這段一直不被外界看好的兩岸婚姻，終於走到盡頭？

大S與汪小菲10年前閃婚，一個公認有公主病，另一個自稱「北京直男」，在網友眼裡，兩人婚姻能維持10年已是驚奇，期間有過好幾次的離婚傳聞，都被當事人否認，這一次是大S親口透露「正在辦離婚手續」，而導火線是政治。

台灣缺疫苗，汪小菲微博發言，表達兩個意思，一是家人在台北打不到疫苗，他著急；二是大陸一片繁榮景象，台灣一片慘澹，「這就是對比，這就是差距」。汪小菲說的是實情，但聽在台灣人耳裏很不舒服，二來又給1450立了個靶子。

無論演藝界，還是商界，最近都盡可能避開兩岸政治話題，稍不留意，便落得個兩邊挨罵。從這一點來說，汪小菲還真的是「北京直男」，結婚這麽多年，總喜歡在微博上摻和政治話題，攪動兩岸敏感神經。如今兩岸氣氛更壞，難怪大S喊要離婚。

演藝圈還有不少兩岸婚姻，吳奇隆與劉詩詩、楊丞琳和李榮浩、趙又廷和高圓圓、陳曉和陳妍希等，都是常曬恩愛的夫妻，也極少惹爭議，祝福他們繼續趨吉避凶。

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