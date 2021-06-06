美國參議員達克沃絲、昆斯、蘇利文搭乘美國空軍C-17運輸機抵達台北松山機場，達克沃絲宣佈將贈台灣75萬劑疫苗，此次來台的都是友台的參議員。

有意思的是，這次三位參議員搭乘的是空軍運輸機；搭乘運輸機並無彆扭之感，現代軍用運輸機都很舒適，完全不輸給商業飛機。三個人動用偌大的運輸機，想必飛機肚子裡面裝了不少不想外人知道的物品。

美中關係緊張之際，軍機來台絕對有政治和軍事目的。政治上來講，無非表達美台深化合作的意思，為緊繃的美中關係再添緊張因素，言外之意美中對抗現在進行式，大陸神經緊繃一點。

從軍事上來看，軍用運輸機來台一方面是延續2015年4月美軍2架F-18因故降落台南機場，另方面是為美軍特種部隊來台指導游擊戰、美陸戰隊即將駐台而吹風，以後凡是能飛的都可能來台，未來凡是能「漂」的也都可能停泊台灣。像切香腸一樣先從小的、不重要的載台開始，慢慢的導入正規軍隊駐台。

很明顯，美國打算把台灣拖進與中國大陸的軍事對抗中。

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