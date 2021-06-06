2011年的3月11日，日本發生地震引起的海嘯等天災，當時台灣人民發揮「人溺己溺」的精神，透過台、日紅十字會的管道，捐贈25億7778萬4675元的善款（含利息），表達台灣對日本的聲援。

現在，日本也將124萬劑AZ疫苗，無償捐贈給台灣，日本網友說「費用？台灣十年前付過了」。仇恨會循環，善意也會循環，十年前台灣人民的捐款，並不求什麼回報；但日本卻一直期待，一個表達感謝的機會。

然而，這十年來，承擔援日善款重責的紅十字會，卻遭受到民進黨以及網路上的匿名帳號，無情的羞辱與攻擊。

民進黨說，「紅十字會收到善款，沒有第一時間，全部匯給日本」，以此為理由攻擊紅十字會，並且要廢止紅十字會法。

同時，網路上也出現一群匿名帳號，附和著民進黨的論點，就像idcc攻擊大阪處一樣，攻擊紅十字會。

事實證明，「紅十字會」收到的援日善款加上利息的每一分錢，完全用在賑災上；成果包括了：656戶公營住宅，68戶老人住宅，4間幼兒園、2間課輔中心；1座公立醫院及保險福祉中心……

紅十字會賑災不是「給現金」，而是要把善款變成住宅，變成醫院、變成學校，這需要日本方面提出計畫，紅十字會再根據進度撥款，這才是最有效，而受到幫助的一方，感念最深的。

大槌町長碇川豐以日本的古諺，「雨停後，不要忘了傘」，表達日本對台灣的感謝，但現在紅十字會這把傘，已經被民進黨拆掉了。

民進黨攻擊紅十字會，是為了要壟斷募款的管道，好讓自己一手遮天。2014年的高雄氣爆善款，果然大部分捐到陳菊的高雄市府，結果陳菊怎麼運用的呢？

陳菊跟善款「借九億元」來「賠」給災民，到今天都還沒有償還；把善款拿去「蓋裝置藝術、給律師費、景觀改善」，做自己的人情。

而當年攻擊紅十字會的民進黨人士以及匿名帳號們，面對陳菊的挪用善款，卻一個一個都瞎了、睡著了。

2004年南亞海嘯、2008年汶川地震、2010年海地地震、再到2011年的東日本地震，紅十字會總是第一時間，把台灣人的善心投射到世界各個角落。

這才是台灣與國際社會，最深刻的連結。

去年新冠疫情，許多國家欠缺基本的公衛資源，這本是台灣可以伸出援手的時刻，但因為民進黨廢止《紅十字會法》，現在的紅十字會，已經不再有能力，做出大規模的援助行動。

看看今天日本捐贈台灣的疫苗，請民進黨捫心自問，傷害了紅十字會，台灣有變得更好嗎？

（作者為台北市議員）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※