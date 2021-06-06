台灣疫情燒滾滾，日本政府6月3日宣布捐輸台灣AZ疫苗124萬劑，隔天疫苗專機上午起飛、下午降落台北；美國6月5日三位參議員搭乘美軍C-17軍用運輸機抵台，宣布贈與台灣疫苗75萬劑，大旱望雲霓莫如及時雨，台灣自然必須感謝友邦善舉，不過也須體認國際現實——免費的最貴。

民進黨政府聲稱與日本洽談疫苗捐贈，美其名「十日寧靜作戰」，把中國疑從中作梗的因素巧妙置入，然而日本無論是官方或民間都提起台灣在日本311地震的慷慨捐輸，這回投桃報李是基於長年友誼。去年中國大陸因疫情嚴峻，日本捐贈口罩等防疫物資，標誌中文「山川異域，風月同天」、「青山一道同雲雨，明月何曾是兩鄉」，也曾經感動無數中國人民，只能說日本人有大國風範，行善貼心、到位，兩岸無須過度政治解讀。

美國拜登政府剛宣布捐贈國際8000萬劑疫苗，首批2500萬劑，分配給亞洲700萬劑，不到三天也隨即由三位參議員帶來分配給台灣75萬劑的好消息，總統拜登強調，美國援助國際是免費、無條件的。然而在美中台關係異常敏感之際，搭乘美軍C-17軍用運輸機來台，事件本身就有政治操作，台灣不免又要承受對岸的文攻武嚇。

俗話說「涓滴之恩，湧泉相報」，美日捐贈疫苗，解了民進黨在疫情失控、失能的危機，但是免費的最貴，人家嘴巴上不說，難道台灣人面對日本核食進口、核汙染廢水排放，或美國萊豬萊牛進口，還能再說嘴嗎？

大陸早早表態要捐疫苗給台灣，可國台辦發言人朱鳳蓮直問「對世衛組織認可的大陸疫苗，要還是不要？」這樣的態度和口氣，但得付出吞不下去的代價，嚴重的傷害台灣政府自尊心，也徒增台灣人反感，相較於美日搏感情的細膩手法，顯得簡單粗暴。5月31日，中共總書記習近平說要塑造「可信、可愛、可敬」的中國形象，媒體解讀中國戰狼外交有轉向跡象，何妨就從與台灣重修關係開始。

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