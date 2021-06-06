中央流行疫情指揮中心5月15日將雙北防疫警戒提升到3級，當天累計死亡數是12人，確診數1475例。短短3個禮拜，6月6日累計死亡數飆到260人，暴增了20多倍，致死率達到2.19%，超過了全球平均，確診數更是破萬。造成3+11破口、壓制篩檢、疫苗買不到的民進黨政府，卻沒有人出來道歉或下台，人命輕賤有如螻蟻。蔡英文總統5日口說「不捨」，但整段談話表情冷漠，內容瑣碎空洞，既無感情更無愧意，人民到底要哀嚎得多大聲，才能傳進民進黨政府的鐵石心腸裡？

對百姓苦難無感

衛福部長陳時中每天開記者會秀出各種圖表，但就是沒給你死亡急劇上升的曲線圖，這是疏漏還是故意？宅神朱學恆大罵蔡總統死了上百人不出面，高端一跌停就出來講話。其實蔡總統講了兩次話，只是蒼白無料，講了和沒講差不多。不是重述一些已經宣布的措施，說她做了什麼指示，就是呼籲團結，外界聽了也和沒聽差不多。

蔡總統總是單向發表談話，不開記者會、不讓媒體詢問，不願意面對質疑和挑戰。這樣一個躲在舒適圈裡說些文青囈語的總統，對著一條條流失的生命，流露出她對老百姓苦難的無感。政策失當戕害生民卻不肯認錯負責的蔡政府，還有臉發動網軍側翼叫嚷「現在不是檢討的時候」、「過去1年半已經守得很好了」，不知反省至此，哪還有資格得到人民的信任？

事實上，除了少數猝死個案，一般從發病到死亡需要一段時間，因此死亡曲線會落後於確診曲線。這波疫情大爆後發，確診數持續處於高原期，並沒有明顯降緩的趨勢；相比之下，死亡人數不斷攀升，呈現向上飛躍的銳角，意味著還沒有完全反映出感染人數的波形，接下來很可能還會看到更多死亡數，這也顯示了台灣因篩檢不足所隱藏的確診黑數。

台灣的新冠致死率已經從1.7%升到了2.19%，這還是絕大部分病患集中在醫療資源豐沛的雙北。如果像台北市長柯文哲所預言，今天台北的情況，3周後會在台灣其他地方重演。可怕的是，其他縣市醫療資源遠遜於台北，很多偏鄉或農業區老年人口比率高，左鄰右舍來往熱絡，打麻將、泡茶、唱歌，很容易像粽子般一傳染就是一大串，如果疫情爆發，災情絕對比雙北還慘。去年國外出現輪流用呼吸器、醫生被迫決定救誰不救誰的人間煉獄，不是不可能在台灣上演。

恐上演人間煉獄

從各縣市確診數緩步增加可以看出，病毒已經滲透全台，在疫情發作前的短短空檔裡，雙北以外的縣市政府必須對最壞狀況全力做好準備。這段期間雙北的因應做得很好，率先提升到3級警戒和公費打疫苗，也馬上被中央跟進。各縣市也可超前部署，例如盤整增加醫療量能，要求醫院開出一定比率的專責病房，先進行必要的改建，準備好增援的醫護防疫人手。還要大量採買篩劑、檢驗儀、防護裝備、呼吸器、血氧機、藥物等物資，並為大型集中檢疫所或加強版防疫旅館預作準備，一旦有需求即可上陣。由於長者染疫風險高，基層里長必須確實掌握各區長者情況。許多長者有慢性病，需定期拿藥，指揮中心此時應該下令，只要病情穩定，慢性處方箋就一次拿足3個月，免得民眾頻頻跑醫院。至於太過密集的移工宿舍，更是必須疏散床位，作息建立分艙分流，加強出入管制。

日本送了124萬劑AZ疫苗，美國也宣布捐75萬劑疫苗，加上之前買到的88萬劑，仍遠不及國內群體免疫所需的3千萬劑。至於二期試驗都沒完成的國產疫苗，也只能看民眾是不是肯當白老鼠了。因此，大家必須要做好心理準備，目前這種管制再維持2、3個月，都算是樂觀估計了，變數就在於疫苗到貨的情形和本土疫情是否延燒。而且，病毒會變種，疫苗並不具永久保護力，未來定期接種疫苗將成常態，美國已開打第3輪，台灣還在起跑線慢慢爬。

管制期間愈長，代表愈多企業倒閉，愈多薪水階級存款見底，愈多生命面臨著危機，蔡總統仍然躲在舒適圈裡說些文青囈語，民眾如何能夠安心？