疫情未趨緩，破口擋不住，美、日相繼捐贈台灣疫苗，蔡政府喊出「全民」施打疫苗免費措施，蔡英文總統更呼籲民眾「輪到你，就去打」。只是杯水車薪的疫苗數量，對多數中產階級而言，不僅紓困分不到羹，連疫苗也輪不到，真是無奈呀！

台北市長柯文哲連日不斷向中央喊話，只有打疫苗才能終結疫情，5日更霸氣宣布，未來台北市民打疫苗全部免費。中央疫情指揮中心不讓柯文哲專美於前，隨後公布已編列40億元特別預算，補助接種公費疫苗費用等。

只是，行政院既已編預算，為何祕而不宣？反讓柯文哲拔了頭籌。為扳回一城，蔡總統在臉書宣布7日起全民施打免費，還喊出「輪到你，就去打」。

蔡總統的呼籲，百姓聽到了，以為本周就開打。指揮中心趕緊澄清，施打順序主要以第一至第三類未接種第1劑者為優先。換言之，等前幾類打好打滿，現有疫苗早就不夠，「全民」免費接種根本是話術。

尤其指揮中心不封城、不准民間買疫苗、不普篩的「三不」抗疫，讓3級警戒繼續延長，死亡率不斷飆升，除衝擊各行各業，更讓中產階級面對嚴峻考驗，不僅沒停班、沒有紓困，該繳的稅仍一毛跑不掉。

據外媒報導，去年疫情肆虐後，全球中產階級人數減少9000萬人；疫情嚴重的印度，也因這波疫情來得太快，重創中產階級，台灣又何嘗不是？政府不該忽視中產階級的聲音。

施打疫苗僧多粥少，台灣接種率連柬埔寨、緬甸都不如，政府理當羞愧自責，怎能把美、日捐助疫苗拿來往臉上貼金；尤其一面阻擋民間捐贈疫苗，金管會高官卻能超前部署打疫苗，疫苗黑箱到底有多黑？令全民心寒。