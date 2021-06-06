蔡英文在近日直播中大幅調整她的語氣、結構與內容，觀者大概都會覺得她終於不再滿口護航國產疫苗，尤其終於稍微有個「總統的樣子」了！但若細思則依然極恐，她的改變並不是因為「人命關天」，她只是基於「政權搖晃」。

判斷一個人是否真正悲天憫人的關鍵是「時機」，從去年至今，蔡英文在染疫確診人數正式破萬之後，才初次透露些許「狀似同理心」的表述。在此之前她的一切言行荒腔走板，滿口都是各種「破壞行政體制、扭曲公衛專業」，為了國產疫苗彷彿可以亂開支票、亂做保證的殺紅眼，完全無視基層民間死亡率的政治人物。

蔡英文如今當然不是懂得「幡然悔悟」，一切只是畏懼於民意反彈力之大、不滿度衝高，確實衝擊到「執政崩解」的可能！而疫情噴發的此刻也再不是陳時中可以一手遮天的事，再加上郭台銘500萬劑民間疫苗的申請有近9成民意的強猛支持，她「不得不出面」！她再也不能像萊豬政策那般，繼續躲在陳時中、蘇貞昌與諸多行政部會的抵擋、粉飾之後，且等待風聲過後。

台灣這次疫情失控的關鍵主因，當然是身為牙醫、公衛大外行的陳時中，傲慢又矯情地主導著原本需要由真正專業的「感染病學」與「公衛政策」專家負責的疫情指揮中心；再加上衛福部官員與醫界學者當中，若非「軟弱屈服於政治」，就是「政治傾向偏覆一切」。為了護航而「睜眼說瞎話」的醫界人士屢屢出位現身，祭獻畢生的聲譽也在所不惜。

但這些都在5月爆發疫情後，全都被「逼出了原形」！除了讓台灣在國際上宣稱超前部署、防疫模範生的種種「吹牛」吹破，更重要的是讓一干人等，從學界、醫界、官員到總統骨子裡竟是如此「輕賤人命」，在所有權力與私利蒙蔽下的瘋狂本質與價值，堪稱盡曝無餘。

蔡英文其實是最不應該「淪落至此」的人！她自始至終原本可以不受「行政競爭、派系利益」的縛綁，但她把扶持生技業變成她的某種「絕對執念」，人命只是「卑微數字」。倘若真的還有一絲「苦民所苦」的基本人性，她不會在全台灣正在皺眉悲情於確診數、死亡率之際，總統直播竟然只有滿口專談「國產疫苗、高端股票」！

眾所皆知蔡英文出身有錢人家庭，一輩子沒有照顧別人。她身邊一向只圍繞「爪牙、佞臣、派系、學者專家」的權力菁英圈，她的個性向來無意主動結交或探索基層，所以至今鮮少下鄉，從不固定走訪「民間基層友人」！蔡英文應該從沒聽過「孝女白琴」，她不懂民間的「哭聲、悲戚、眼淚」，所以即使總統官邸就在萬華旁邊也與她毫無關係。

無論如何蔡英文今後是否「改變語氣、調整說法」，有備而來地針對疫情現況多方調整了說法，彷彿她也開始出點力了；特別是動用國防軍事力量支援，這是身為三軍統帥的「獨門權力」，但她巧妙避開疫情最嚴重且政治勢力敵對的北台灣，她支援且討好的是「竹科」為主的竹竹苗。

蔡英文也首次開口「制止網軍」，反對繼續批評郭台銘、佛光山！但事實上在社會對於綠營網軍的惡劣印象中，她恰是網軍的大頭目！而在這波側翼「反串、操弄」被揭發之後，令所有基層對政府極度不滿的另項主因是：民進黨從袖子裡「收起毒蛇」，然後說不傷害你，就是最大的禮物！

「關鍵時刻」劉寶傑的政論節目，每天都在整理陳時中的「謊言大雜燴」！政府防疫破局之後，眾所矚目的「疫苗政策」至今仍在以政治意識操弄程序，一手阻礙郭台銘「突破重圍」，一手利用日、美的疫苗輸送創造「天降甘霖」。重症死亡率快速增長，人命並沒有澆醒從總統府、行政院到衛福部一脈相傳的冷血無情。沒心就是沒心，孝女白琴的眼淚比他們任何人都高貴。