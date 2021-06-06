台灣新冠肺炎單日死亡人數創新高，疫情卻不見緩解，百業為之凋敝，甚至有北市北投一家3口猝死的悲劇，令人怵目驚心。

持平而言，當去年全球疫情肆虐，台灣確實倖免於難，從而自詡為防疫模範生，這除了因臨近台灣的大陸很早就控制疫情外，也與台灣人民配合戴口罩、減少群聚有關。然而，正因「防疫模範生」的自傲，加上「反中媚美」的愚昧，台灣在防疫上處處歧視大陸，卻對洋人大開方便之門，成為最大破口。其次，政府遲遲不願、不准普篩，亦不肯承認社區感染，民間因此漸漸恢復正常群聚，終致今天的局面。

令人匪夷所思的是，大陸最早便由國台辦宣布，願意提供疫苗入島供台灣人接種，包括大陸自產的國藥、科興疫苗，以及國際上相對副作用少的BNT疫苗（由上海復星代理），但民進黨當局卻以「大陸打的我們不敢打」反唇相譏。另一方面，台灣長期視為「乾爹」的美國，卻淡淡一句「台灣確診數仍低」，直到發現島內開始議論「萊豬吃了，軍火買了，台灣人怎就這麼賤」，才緊急「宣布」說會送75萬劑疫苗，至於何時送達、送何廠牌並未講，媒體立即配合大內宣，各種感恩戴德之聲不絕於耳。

「天運之寒暑易避，人世之炎涼難除。」對台灣而言，有全球經驗借鑒，又有大陸秉於民族情、同胞愛的資源挹注，疫情本不足懼。然而，從這波疫情反映出的媚美奴性，才是比疫情更要命的危機。去年一整年，美國說了幾句台灣是防疫典範、民主典範的好聽話，話鋒一轉，就又向台灣兜售高價軍火及含瘦肉精的美國豬肉。彼時，蔡英文當局還高調宣稱「台美關係史上最好」，幻想趁疫情謀出席WHA會議的政治秀，結果先是川普嚷嚷退出WHO，再到拜登政府連替台灣提案都沒有，不過是拿台灣「噁心」大陸，挑撥兩岸從中牟利。

古人說「口惠而實不至，怨災及其身。」這本是告誡人不要輕易允諾他人好處，到頭來無法兌現，必會招致對方怨懟。但美國向來現實掛帥，又吃定台灣媚美奴性，不只把台灣當凱子，甚至把台灣推上前線當棋子。拜登上台後，美軍繼續在台海動作頻頻，甚至爆出飛進12海里；日前又傳派安合旅進到台灣營區，在在挑釁大陸底線，使兩岸難以開展和平對話。更有甚者，近日美助理國務卿候選人在國會證稱，將由美軍訓練台人組成民兵「地下反抗」，說白了就是逼大陸非出手不可，然後再鼓動平民打游擊，美其名為「協防台灣」，其實就是讓中國人打中國人，而且從不認為能戰勝大陸，只求在過程中消耗大陸，製造兩岸仇恨。

美國自二戰以來，便用美元作為國際貨幣的計價體系操控全球，尤以石油美元掌握能源，確保全球霸權地位，更擅於在各地區製造內亂，扶持一派打倒另一派，然後再消滅自己本來培植的勢力，周而復始，讓當地陷入戰火綿延。為了合理化自己的這種「侵略」，又利用影視、新聞、教育等各種工具宣傳「民主自由」，說這叫作「普世價值」，每年不知製造出多少「精神美國人」，在全世界發動顏色革命，更別提各種內戰對峙，圖利美國政客背後實際掌權的軍工複合體。

經歷2020年新冠疫情與美國大選的亂象，全球愈來愈多有識之士看清美國的真面目，但台灣卻仍死抱媚美的浮木，給自己招來比疫情更可怕的災禍。當然，人民其實已逐漸清醒，認識到只有讓老百姓過好日子，才是真正民主的真諦。然而，壟斷話語權的親綠媒體仍多是美國的側翼，他們在去年炒作各種嘲諷、敵視大陸的言論，如今面對大陸不計前嫌的善意，仍繼續醜化對岸，不顧台灣人民的生計和安全，誤導大眾無知媚美、反智仇中，這種惡毒的用心，其實比病毒的危害更可怕，吾人豈可不「聰以知遠，明以察微」，及早警醒乎？（作者為新黨前主席）