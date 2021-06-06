京元電子與超豐電子移工染疫事件，將是台灣疫情失控的分水嶺，3級警戒延長或者局部區域封鎖勢在必行。

台灣勞動力不足，截至110年4月，在台合法登記移工為71.3萬人，大部分為產業移工，占46.8萬人。移工多是年輕人，社交需求強烈，假日移動與互動範圍廣，不只跨公司，也跨縣市、跨產業。社福移工包括機構看護與家庭幫傭移工占了24.5萬人，台灣長照養護機構將是疫情延燒後末端的彈藥庫，一旦引爆，將遍地烽火，根本不知如何撲滅。機構住民多為老弱慢性病患者，致死率與重症醫療能量耗用將會是場災難。

移工在他國的生活處境較艱難，多以公司宿舍群居為主。新冠肺炎8成患者為輕症或無症狀，若不提早監測，以英國變種病毒的3天快速世代傳染間隔，與高傳播力1人可傳多人，千人以上的宿舍可在1個月內就完全淪陷。而火星可能早已跳躍到跨公司的移工群中了。

因此在科技公司群聚的桃竹苗，若不立刻採取行動，將會馬上成為無法撲滅的疫情熱點，嚴重影響產業運作。筆者建議處置重點如下：

一、 立刻降低宿舍密度，租用大型場館建構通風大通鋪。以原本宿舍的密度就地隔離將釀災。二、加大篩檢力道和頻率。正確的快篩須每2～3天執行一次，才能抓出不同病程中的患者，單次的快篩陰性不代表安全。三、養護機構工作人員與住民立刻全員施打疫苗。日本這批124萬AZ疫苗必須先用於此，避免大規模傷亡、醫療崩壞。

四、大量年輕移工確診已不可避免，必須立刻建立專用輕症園區，提供足夠的語言與醫療支持，穩定其身心狀態。五、移工重度依賴手機，行蹤掌握並非困難，端賴法規給予緊急狀態下的強制限制，要求所有人安裝相關app，掌握接觸史，否則語言不同無法疫調。六、停工導致的薪資減少和染疫恐慌，有機會造成移工行蹤失去掌控，相關保安和緊戒也需加強。

現階段台灣即將遇到的防疫困境包括：一、快篩目前仍視為侵入性醫療檢查，只有醫師可以執行，護理師採檢是違法。老實講，將軟棉籤深入鼻咽轉幾圈根本不需要7年醫學生的訓練。政府必須立刻頒布命令，開放適當醫事人員經過訓練和認證後，在這段疫情期間皆可執行採檢。

二、疫苗才是唯一解決疫情的方法，政府必須有強烈的決心加速疫苗施打，加快疫苗收貨後封緘檢驗時間，免收掛號費是正確方向，但吸引力不足，應參照國外疫苗樂透的作法提出相應方案。

三、新創疫苗的副作用無法在大量施打前得知，民眾接種疫苗除了保護自身，也是基於增進公共利益，但疫苗施打於人體所引發的嚴重副作用，醫學上不可能皆實證其相關性，政府應該善盡責任保障個人的「特別犧牲」。預防接種受害救濟是重要社會補償的機制，但今年2月18日衛服部卻提出修法通過，將疫苗受害「無關」的項目擴大解釋，導致只要無法證明有關，皆為無關，將使疫苗受害者無處求助，拖著病痛打官司曠日廢時、人生丕變。疫苗受害救濟法令必須立刻撤回改正，否則將嚴重影響疫苗施打的信心，台灣疫情將綿延難絕，社會經濟全面受害。

端午連假即將到來，不只本國勞工，移工活動也是蠢蠢欲動，3級警戒賦予政府區域封鎖的權力，如何兼顧人權和台灣疫情走向，必須有所取捨。台灣重症醫療長期人力不足，雖已加開病房但量能實際已瀕臨崩潰，致死率難降。端午連假前後兩周將是重要分水嶺，期待政府把握強力措施的時機，並修正預防接種受害救濟相關法令，亡羊補牢猶未晚。（作者為醫師）