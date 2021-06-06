繼日本火速運送124萬劑AZ疫苗來台後，6日美國也由3位參議員旋風式訪台，宣布將透過COVAX機制捐助75萬劑疫苗，解台灣的燃眉之急。國人對美、日送暖無不心存感謝，但蔡政府若以為爭取到美、日的疫苗捐贈就可平息民怨，那就太低估人民的智慧了。畢竟再怎麼以疫苗外交作大內宣，也遮掩不了國內疫苗嚴重不足的窘境。

從美、日捐贈疫苗的理由可看出，為了不挑起兩岸關係的緊張，兩國皆以回報台灣作為此次出手的動機。日本稱是回報台灣對日本311大地震踴躍捐輸的義舉，美國則說是回應台灣去年捐贈口罩的善意。蔡政府則釋出消息，邀功此次的疫苗外交成效，但畢竟台灣有其戰略地位，更擁有影響全球半導體產業鏈的關鍵地位，美、日的疫苗援助應不脫國際政治、經濟的考量。

美國國會向來有反共挺台的強烈政治意識，此次3位參議員突然訪台並宣布捐贈疫苗，應只是重申其長期友台、對美台關係重視的既定立場；即使議員來台搭乘的是軍機，但因為此次3位參議員是利用拜訪南韓的機會順道來台訪問，使用駐韓美軍的運輸機只是地利之便，應無藉此挑釁中共之意。

蔡總統6日在空軍松山基地指揮部接見美國聯邦參議員訪問團時，感謝拜登政府伸援手，將台灣列入第一波美國對外疫苗共享名單。但其實台灣此次能獲得美國的疫苗捐助，也是因為美國須因應中共的「疫苗外交」，不希望北京有機會「趁疫之亂」廣捐疫苗第三世界及亞洲國家，進而打破美國精心打造的多邊機制，這才是美國決定捐贈疫苗的真正目的。

美國拜登總統3日宣布「全球疫苗分享策略」，將透過COVAX提供700萬劑疫苗給亞洲國家，台灣列名其中。但當天美國就直送100萬劑嬌生疫苗給南韓；印度除了可透過COVAX取得疫苗，也會從美國保留的25%緊急需求中獲得疫苗；台灣雖可獲得75萬劑疫苗，但並非列為緊急需求，何時能取得尚不知。蔡政府號稱「美台關係史上最佳」，但從此次美國捐助亞洲疫苗的分配計畫中，就可測出美台關係的真正「深度」。

面對大陸一再公開要捐贈台灣疫苗，蔡政府冷面以對；對美、日的捐贈則公開感謝，而且為了要掩飾政府疫苗採購不足的窘境，不僅誇大其外交成果，還動用綠營側翼團體炒作「認知戰」，試圖把疫苗採購的難題都歸咎於中共，全然無視於國人對爭取疫苗的殷切期盼。

很明顯，蔡政府意欲拿共同防疫為藉口，順手拉攏美、日，繼續打反中牌。然而，從美、日這次低調只談防疫，不談政治的舉動來看，民進黨的政治盤算內外都打錯了。

誠如蔡總統所說，美、日捐贈的疫苗對台灣是「及時雨」，但疫苗外交能爭取到的數量遠遠不夠台灣所需。蔡政府不要只會大內宣，人命關天的緊急時刻還是趕快開放地方政府和民間一起採購疫苗吧。（作者為國家政策研究基金會副研究員）