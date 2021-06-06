「平庸的邪惡」這個詞，發明者為漢娜鄂蘭，以下先簡述一下背景知識。

參與大屠殺的納粹軍官艾希曼，在戰後受審，鄂蘭在大審現場觀察艾希曼，她原來預期會看到一個惡魔，但實際卻出乎她的意料，艾希曼完全不像一個兇殘暴戾的魔鬼，他只是一個平凡人，他不是沒有道德感，他堅持自己「盡忠職守」是應該的。艾希曼說，他不是親手殺人的兇手，他只是執行命令。

鄂蘭並不認為艾希曼所做的事不邪惡，她想指出的，是邪惡不一定會清清楚楚的以惡魔形式出現，而可能是以「平庸」的方式體現於世，其特徵就是停止和拒絕獨立思考，只管跟隨比個人更大的國家機器和集體意識。

今天的台灣，當然還沒有走到像當年德國那樣的瘋狂，但是我們也可以觀察到相同的行為，即「群眾只跟隨國家機器和集體意識」。

我們隨手列舉一下近年發生的幾件大事：高雄氣爆、815大停電、普悠瑪號列車脫軌、南方澳斷橋、斷7國邦交、被RCEP排除、外交官蘇啟誠之死、公投法修惡，這些是2021年之前的事。今年到目前為止，有太魯閣事故、水荒、513大停電、517大停電、以及新冠疫情爆發（這些是看得到的災難，看不見的災難還有很多）。

所有這些，都是人為災難/事故，有些是行政怠惰造成的，有些是因為愚蠢，還有一些，則是刻意為之。很奇怪的事情是，無論發生再惡劣的事，執政黨都可以被原諒，最後還是得到支持。

我的觀察是，人們沒有真的要解決問題，也沒有興趣、時間、能力去了解事情的細節，他們只要有黨給一個理由，給一個說法。

黨只需要編出一套說詞，再配合主流媒體的宣導，有很大比例的民眾就會再接受黨。實際上，要欺騙民眾並不困難，因為政府跟民眾的知識落差太大，寫一些半真半假的文章，即可唬弄過關，這是群眾的知識平庸。

有一部分民眾不接受黨的說詞，那也沒有關係，選舉4年才一次，8成的媒體都被黨控制，只要媒體不追蹤、不報導，不出幾個月，很多事情就會都被忘記了。例如，現在誰還記得去年的錢櫃大火？輕易遺忘過去，這是群眾的記憶平庸。

就算有些民眾真的突破了認知作戰，知道災難是怎麼造成的，黨也還有最後的絕招可以用：仇中與反中。

動物農莊裡，拿破崙豬奪權後，一步一步把自己推向特權中心，每當其他動物覺得事情不對勁，提出質疑的時候，若論理站不住腳，拿破崙豬就會使出絕招：「這些都是雪球害的」、「我是在收拾雪球的爛攤子」、「如果不聽我的話，瓊斯就會回來，知道嗎，瓊斯會回來，你們都不想瓊斯回來吧？」

動物們雖然生活愈過愈苦，被剝奪的愈來愈多，但他們相信一切都是雪球（前動物領導人）的錯，也的確沒有人想讓瓊斯（原農場主人）回來，所以不管怎麼樣，最後都還是服從拿破崙豬，將權柄交給他。

現實的政局也一樣，很多災難都可以把錯推給對岸，完全不需要證據，黨說是，就是。或者也不用明說，只需要建立以下的心理暗示即可：

「如果不選擇黨，XXX會上台」、「XXX上台，中國會進來，台灣會完蛋，知道嗎，台灣會完蛋，你們都不想失去民主吧？」

群眾對這種心理暗示會有莫大的恐懼，就像輻射一樣，愈看不見就愈害怕。所以，不管心中有多少對現實的不滿，最後還是雙手奉上選票。這是群眾的心理平庸。

實際上，很難去要求民眾對所有事情都有深入了解，很難要求民眾記住這麼多過去的災難，很難要求民眾去抗拒仇中的心理引導，也很難突破黨的認知包圍圈。如果群眾的平庸難以避免，政治混亂就沒有結束的一天，我們的人為災難列表，只會一直一直往上堆積。

漢娜鄂蘭認為，在一個公民不思考、不以實質行動參與攸關公眾利益的政策討論、不對政治人物的承諾予以長期關注與監督的社會裡，民主名存實亡，自由繁榮只是社會集體的虛妄想像，無法長久延續。鄂蘭早在70年前就有此認識，觀察真的很深刻。

回到國內，自己的國家只能自己救，希望這一代的民眾能覺醒過來，記住歷史，記住教訓，下次選舉不要再亂投票。否則，我們只會看到一再重覆的歷史。

（作者為清華大學電機博士，科技業工程師）

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