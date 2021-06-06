在日本NHK率先報導日本政府有意捐贈AZ疫苗給台灣後，果真在4日就有日本航空專機將124萬劑AZ疫苗運送來台。

對於日本政府贈送的AZ疫苗，我們當然要表示歡迎和感謝，尤其是在台灣目前疫情嚴重、疫苗缺乏之際。這些疫苗除可救急以外，亦可安定台灣人民焦急憂慮的心情。不過，對於日本捐贈疫苗乙事，台灣人民在感謝之餘，亦應有些正確和深入的認知，而不是一味地跟著民進黨政府的內外宣傳，甚至是被某些親綠媒體過分誇大的吹噓所誤導。

首先須知的是，日本政府基於新冠肺炎傳播蔓延初期，日本成為亞洲受災最為嚴重的地區。日本「厚生勞動省」即已未雨綢繆，除加強病毒篩檢及防疫措施之外，也「超前部署」的在去年12月就和英國阿斯特捷利康生物製藥公司（AZ）簽下了6000萬人份（共1.2億劑）的疫苗供應合約；其中有 1500 萬人份將從海外進口疫苗原液，另外的4500萬人份則交總部位於日本兵庫縣蘆屋市的JCR Pharmaceuticals Co., Ltd 生物製藥公司負責生產。

根據今年5月下旬的日媒報導，日本政府已購買美國輝瑞（Pfizer）疫苗1億9400萬劑，2月起已陸續到貨；另購買美國莫德納（Moderna）疫苗5000萬劑，亦將在9月底前全數到貨。因此，日本購買的3家藥廠疫苗合計達3億6400萬劑（日本總人口約為1億2536萬人），疫苗總數將遠超過所需。

此外，由於歐洲4月中旬出現多起注射AZ疫苗後引發罕見嚴重血栓的案例，致許多國家宣布暫緩施打，丹麥甚至宣布永久停用AZ疫苗；而在日本也有低機率引發血栓症狀的疑慮，特別是年輕族群，因此日本當局未將AZ疫苗列入公費注射清單。換言之，日本目前就有1.2億劑的AZ疫苗需要消化。至此，日本政府捐給台灣的AZ疫苗來源已經非常清楚。

許多人認為日本政府捐贈124萬劑的AZ疫苗，是為回饋台灣在311日本大地震時援助的情誼。的確，根據我外交部報告，當時捐助金額達新台幣68.4億元（援助物資未計算），居世界第一，且超過有捐款的其他93個國家總額。日本人在此時伸出援手，乃是非常自然和應當的回饋，更何況捐贈疫苗也是「順水推舟」之事。

此外，許多老一輩的日本人對於二次世界大戰後，先總統蔣公對於日本天皇、軍人及人民的以德報怨恩澤始終沒有忘記；相信這也是長久存在日本社會，且歷史永遠都會記載的事。極為諷刺的是，在台灣民進黨政府歪曲史實、愚昧人民的荒謬情況之下，竟然出現到處拆除蔣公銅像惡行；但在日本各地卻能看到紀念蔣公的神社，此一反差現象，真讓人不勝唏噓。

據報導，由於本土疫情延燒不止，中央疫情指揮中心正研擬將全台三級警戒至少再延長兩周至6月28日，全國中小學也將繼續停課，顯見疫情並未減緩且日趨嚴重。因此，不論是日本或美國捐贈的疫苗，大家都應該踴躍地接種，至少可以盡量避免重症及死亡。目前在台灣疫苗短缺的情況下，也絕對不要挑選疫苗；有研究報告指出，AZ血栓機率為百萬分之四，而且亞洲人罹患血栓比率可能更低。

（作者為大學英文講師）

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