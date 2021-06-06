吳釗燮今天在機場，向美國3位參議員表示感謝時，特別強調以下重點：

一、再次強調此次病毒的名稱不是「COVID-19新冠病毒」，而是「武漢病毒」。二、北京在國際間試圖打壓台灣疫苗進口。三、這場疫苗事，不僅關乎台灣國際地位，也關乎極權侵略時，如何保衛台灣的自由民主，台灣處在共享價值的最前線必須戰勝。

吳釗燮的政治立場很清楚，他把此次病毒戰轉移成對中共的政治戰。他仍然不用世界衛生組織已經定調的「COVID-19新冠病毒」，而堅持以「武漢病毒」稱呼，並認為這是一埸對抗極權的價值觀之戰，台灣必須堅定站在美國這一邊。在他看來，美國提供75萬劑疫苗，就表示美國對台灣的強烈支持。

吳釗燮應該是刻意疏忽了美國所公布的疫苗捐贈名單，台灣既不屬於優先的「夥伴」與「鄰近地區」身分，而是將台灣列入「亞洲類」的一般國家或實體，與印度、巴基斯坦、尼泊爾、印尼、阿富汗、太平洋群島等17個其它成員，共同分配美國所提供的700萬劑而已。

吳釗燮的詮釋的確太自以為是了，他狹隘的意識形態已經限制了他的判斷。在民進黨政府的操弄下，台灣正在進行一場「無政治的病毒」與「有政治的疫苗」之間的戰鬥，我們不知道最後誰贏誰輸，但是可以確定的是，台灣人民的生命安全與健康已經輸了。

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