台灣的土地改革，一方面解放了農民，使農民擁有自己的田地；另一方面，也使擁有土地的小地主或大地主，脫離土地變身為工商人士，在政府的政策鼓勵協助下，成為新興的企業家。農民擁有土地以後，生產意願因而提高，也提高了農業生產效率。多餘出來的農村人力，乃擁向城市，主要為台北地區及台灣西部走廊，亦因蔣介石力主九年國民教育的普及，而與各形各色的企業主結合，在國府著名的經濟開拓者尹仲容、嚴家淦等的倡導下，把台灣塑造成一個以外銷為主的小型世界加工工廠，為台灣贏得東亞四小龍之一的稱號。

蔣介石、蔣經國父子美其名曰「建設台灣為三民主義模範省」，這是大官說的話，姑妄聽之可也。實際情況是，台灣沒有搞大陸上一連串為推動公有化的政治運動，直接就搞鄧小平氏主張的「改革開放」事業。也就是說，台灣的改革開放，比大陸早三十年起步。當台灣搶先改革開放的時候，美國正與蘇聯對抗，而中共則是一面倒向蘇聯的。美國和在台灣的國府，尚維持著正式的外交承認關係，認為台灣的國府是兩岸中國的唯一代表。所以美國和國府合作，對大陸地區作偵察監視，甚至進行突擊活動，是很正常的事。像那時期U-2機對大陸的偵察飛行，反共救國軍在東南沿海的突擊行動，以牽制中共兵力，減少對北韓的援助等，都是明顯事例。坊間也有不少當年參與過這些工作人士的回憶書籍出版，為這些事蹟，留下了鱗爪。在民國51、52年(1962、1963)間，美國經由與國府合作的空中偵察判知，大陸正積極準備核子試爆。中共在民國49年(1960)夏秋間，和蘇聯正式翻臉，召回留蘇專家一千餘人。中共自蘇聯撤回專家不過二、三年之後，居然就準備核子試爆，對自由世界，以及對蘇聯，都是一件大事。這件事情，對蔣介石的刺激無疑是更大的。因為當時國共兩黨相互敵對仇視下，中共的原子彈，是有可能用來解放台灣消滅蔣政權的想像空間。而第一個要為中國造原子彈的人不是別人，正是蔣介石。如今此事落入中共之手，心中當然不安而且糾纏著懊惱。故蔣介石直指，中共將危害世界，縱恿美國應將其核子設施摧毀。美國不久前在韓戰中面對過中共軍隊，拼命打了許久，武器裝備縱然領先許多，不過僵持在北緯38°線，並末贏得太多便宜。摧毀大陸核設施，說起來容易，真要實行，則十分困難。因工廠可能設在叢山峻嶺的深洞之中，如何摧毀？加之此舉後果嚴重，美國必將與整個中國人民為敵，此一善後，將來如何收拾？此應為蔣介石的主張，不為美國接受的原因。但是美國政府，尤其是其中鷹派人士，可能在評估了此一嚴重情勢之後，認為不如鼓勵蔣氏發展核武，如發展成功，可以用來牽制大陸。必要時兩岸以核武相向，也是你們中國人打中國人，和我美國無關。而對蔣介石而言，發展中國強大國防武力，是中國人自鴉片戰爭以來的全民共識，核武研製成功當然是中國人的一項重大成就。當年因共黨武裝崛起致未做成，現在我也要做成功給大家看看，我領導的中華民國並不輸給任何人。應該是在這種美國默認而蔣氏堅持的情況之下，國府乃在台灣步上核武發展之途。

吳大猷在美國密西根大學求學時，有一位同學巴其爾(R. F. Bacher)，其時正擔任美國原子能委員會委員一職，吳氏乃向其探詢，協助我國建立原子能研究機構的可能性。我國這一批專家，傑出優秀，而且號稱祗做原子能研究，巴其爾先生當然樂意提供建設性意見。吳氏經整理後，書寫成建議及報告事項，陸續寄回國府的軍政部 (後改為國防部) 。同(1946)年11月，吳大猷、曾昭掄、華羅庚諸氏接到國防部白崇禧部長的聘書，聘任為國府國防部原子能研究委員會委員。請注意，在民36年(1947)至38年(1949)這段期間，正是國共兩黨內戰對決最高峰之時，國軍大敗，各機構都在倉皇撤退，故國防部內原子能委員會雖然成立了，但一切都隨著內戰的失利，和前述龐大雄偉的航空工業發展計劃一樣，全部胎死腹中。這八位頂尖人物正在美國考察研習中，突然間後援不繼，怎麼辦呢？自然是放鴿子任其飛翔；吳大猷留在美國任教，直到民國56年(1967)蔣介石再邀其回台灣出任科學指導委員會主委。華羅庚回大陸；曾昭掄曾於民38年(1949)間來台，當局擬請其主辦台灣肥料公司，曾氏未就職後赴香港，接著亦返回大陸。李政道留在美國唸博士，後和楊振寧合作同獲諾貝爾獎。朱光亞、王瑞駪、唐敖慶、孫本旺等在美國學成後亦先後都回了大陸，成為大陸高科技的中堅人物；朱光亞曾出任大陸科學協會主席。這些人無論在海峽那一邊，都是中國核武的先驅人物。要說明的是，他們都曾是中華民國國防部原子能委員會所屬的科技人員，不幸被強制性放了鴿子而已。