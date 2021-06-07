編者按：

當美中的政經角力影響擴及全球，在一帶一路的細密網路下，

世界局勢將如何改變？台灣的機會又何在？

醞釀時間超過十年的「一帶一路」，

透露出哪些中國政治野心與經濟謀略？

在美中政經科技全面開戰下，這個戰略的未來前途與全球重要性又將如何？

究竟一帶一路有何神奇魅力？截至2020年3月，它使至少144個國家爭相參與，且聯合國於第71屆大會將一帶一路倡議寫入決議，並得到193個會員國的一致贊同與認可，這意味著一帶一路將由中國戰略提升、進階為聯合國戰略。

但真相真是如此嗎？美中兩強對撞已經開打，新的全球化布局勢必改寫！

台灣與中國大陸僅隔海峽，自然不可能置身事外。當全球布局改變、一帶一路浪潮席捲而來，台灣將受到何種衝擊或刺激？作者以一個在上海工作生活二十年的台灣人身分，做出他的觀察與判斷。

正文開始：

台灣「再榮景」之契機

一直以來，我始終判斷在中國大陸積極推進一帶一路過程中，台灣是有許多「便宜」可占的，可惜台灣一再不斷的錯失時機，識者莫不捶胸頓足。

首先從區位地緣角度來看，台灣與大陸的福建隔海峽相望，兩者最窄處是福建平潭與新竹市，直線距離130公里，以現在航運工具的行駛時間來看，堪稱一衣帶水般緊密相連。

兩岸產業具一定互補性

大陸的學術研究機構甚至規劃了從台灣新竹到福建平潭、從嘉義東石到廈門的跨海大橋，可見其近。而福建是一帶一路之「一路」--「21世紀海上絲綢之路」的重要起點之一，通過南海、太平洋與印度洋，以串聯及發展東盟、南亞、西亞、北非、歐洲等地區的經貿合作關係。

《中國謀略：新全球化下中國一帶一路的經濟與戰略布局》。（時報出版提供）

顯見相較於一帶一路沿線國家與城市，台灣占盡地理位置之優勢。尤其是福建已於2014年12月被中共國務院批准設立為「自由貿易區」，使台灣可充分利用相關優惠政策，促進兩岸成為一帶一路經貿交往與合作的重要平台，如此可謂雙贏」不論台灣或福建均蒙其利。

其次，從產業發展角度觀之，不可諱言，大陸歷經40年改革開放，無論是基礎設施、互聯網技術或產業鏈配置之完善，均遠非台灣甚至世界所可比擬，與1989年王永慶【注1】登陸引爆大陸熱潮時的景況，已不可同日而語（參看《延伸閱讀》之六〈功敗垂成之王永慶「海滄計劃」〉）。

惟台灣在文化創意、金融服務、高端製造、農業技術、現代食品等行業領域有深厚基礎，且目前仍保持一定優勢（注意！是「目前」）；除此之外，台灣還有法治管理、資訊通達、人才養成等強項（再請注意，還是目前，而這兩個「目前」能保持多久？或許不超過五年），兩岸完全可以「有機融合」、「優勢互補」、「共享成果」，進而創造和平相處的契機，謀求兩岸人民長治久安之幸福。

事實上，無論政策溝通、設施聯通、貿易暢通、資金融通、民心相通（一帶一路之「關鍵五通」），乃至產業合作等領域，台灣均能扮演具一定分量之角色，尤其是在資金融通與民心相通方面，揮灑空間更加寬廣與充滿無窮想像。

【注1】

王永慶（1917年1月18日～2008年10月15日）：台灣台北市人，祖籍福建泉州安溪。生於台灣日本殖民時期台北近郊的直潭（今屬新北市新店）、逝世於美國新澤西州。台塑集團創辦人，被譽為台灣的「經營之神」。

1954年籌資創辦台塑公司，1957年建成投產。靠「堅持兩權徹底分離」的管理制度，發展成為台灣企業的王中之王。當時與台塑集團企業有著存亡與共關係的下游加工廠超過1500家。曾在台灣的富豪中雄居首席，在世界化學工業界居「50強」之列，是台灣唯一進入「世界企業50強」的企業王。2008年5月12日四川汶川發生地震後，王永慶捐款一億元人民幣用於恢復建設。

（待續）