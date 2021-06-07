大陸醫院和台灣醫院有很大不同嗎？

正好幾天前，我「有幸」去了一趟醫院。

來看看武漢的醫院是什麼樣子，就醫又需要怎樣的流程吧~

大年初四，醫院的人並不因春節減少。我就這樣被堵在了進停車場的路上。

感覺台灣醫院裡就不會有很多人，空曠許多。

醫院的一樓大廳設有掛號處，感覺一樓設掛號處好像是全球通用（？）。

大醫院的掛號處一般會有近十個窗口。春節期間，值班的醫生少了些，所以很多窗口都臨時關閉了。

不過現在還可以在線上微信小程序預約掛號，非常便利，所以來窗口掛號的人少了很多。不知道台灣現在有沒有這樣類似的系統便利患者呢~

掛號處的窗口邊專門貼上了告示，說只做核酸檢測的不需要掛號，直接去專門區域做就行。

可能是因為現在太多人做核酸檢測了，特別是馬上三月開學，很多學生返校都需要提供核酸檢測的結果，為了節省時間就去掉了掛號這個流程。

我來得急，就在現場掛了號。

掛號除了掛哪科，還可以選擇掛普通還是專家門診，專家門診的等待時間會長一些。春節期間，很多專家都沒有留下來值班，所以都是普通的號。

同時，會需要花1元購買醫院的病歷，方便醫生進行診斷記載。如果有舊的病歷就不用再買了，省內通用，很方便。

導診單會標明掛號的科在哪裡（這點非常好，縮減了去導診台詢問的過程）和就診時段。

上樓可以選擇直達電梯或手扶梯，直達電梯有時候會因為人太多很難排上，所以大部分時候都會走扶梯！

扶梯旁就是自動售貨機啦。我小時候超級喜歡玩自動售貨機來著，很享受退幣的過程。不過現在都是電子支付，它對我的吸引力大大降低。

如果是網上掛號的話，可以按照就診時段再來醫院報到，完全不用等。

現場等的話，人還是很多的。

我是現場掛號，所以得乖乖等待。有時候座位都不夠多，只能站著。

等待區的屏幕。（作者提供）

等待區有一個屏幕，上面顯示號碼。每半小時為一個時段，到時段以後會十個十個地叫號。感覺醫院裡也很謹慎，在自助機報到前，還需要測量體溫。

自助機報到後會分配到一張新的單子，上面寫明了去哪位醫生、哪個診室。

醫院醫生很多，診室也超多，比如我看的皮膚科就有二十多個診室。

記得之前在台北看牙，只有五個診室來著 。

候診區內也有很多座位可供歇息~

按時間報到的話等待時間基本都很短，我等了十分鐘左右就可以進診室啦！

醫生看了一下我的情況，很快就做出了判斷，並開了藥。感覺全程不到五分鐘，可能是因為我的情況太普遍了，也可能是因為人太多了所以分給每一位患者的時間都相應縮短。

而在台灣，可能很多時候每一位患者能分到20~30分鐘進行診斷。

如果醫生開了藥的話，需要先繳費後憑繳費憑條在一樓機器打印取藥單。取藥單會寫明在哪個窗口拿藥。

號是一個一個叫的，顯示屏上出現自己的名字就可以去拿啦。

大陸的取藥處直接編號+名字，但台灣是每組五人，一叫就是一組，這樣有效利用了「前面拿藥的人沒來」的時間，效率更高。

這次就診整體上還是比較愉快的。

主要流程是：掛號（按需買病歷）——前往對應科等待——報到後在相應診室等待——就診——繳費——取藥。

線上掛號則可以直接在對應時間去相關科報到，節省時間。

希望這次我的經驗可以幫助到你哦~

（AveryMorgan/現居武漢）

本文來源：一家兩岸公眾號