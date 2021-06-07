微軟創辦人比爾．蓋茲與妻子梅琳達5月3日決定離婚，結束27年的婚姻，這當然是大新聞。梅琳達在離婚申請書中描述，他們的婚姻已「破裂得無可挽回」這麼嚴重，那又是什麼原因呢？

要與丈夫平等

梅琳達2019年接受美聯社訪問時說：「比爾和我是平等的夥伴，男人和女人在工作上應該平等。」又說：「比爾必須學習如何成為平等的人。」

梅琳達在2019年曾出書，談到自己活在蓋茲的影子裡，她必須努力，讓人知道，她與蓋茲是平等的夥伴。她覺得自己是不被看見的，即使一起在做基金會專案時，也有這種感覺。

梅琳達對他們的慈善基金會有活動時，總是比爾．蓋茲代表演講，記者也都追著蓋茲問問題。蓋茲成為基金會的形象代表，她心有未甘。

他們的慈善基金會，每年對外有一封公開信，都是由比爾．蓋茲寫。梅琳達建議由她來寫，蓋茲不同意。後協議兩人共同寫。問題更大了，吵得不可開交。梅琳達回憶說：「我以為我們會殺了彼此，應儘快結束婚姻。」

可做背後的偉人

這使我想到中華文化裡，夫妻關係，很講求夫唱婦隨，相夫教子，最後乃出現：成功的男人，背後都有一位偉大的女性。這個女人就是妻子。

比爾．蓋茲說他十全十美當屬過獎，但他確實是個影響世界，助弱濟貧的偉大男人。他是世界首富，也是世界上最偉大的慈善家，他捐了很多財產，更承諾裸捐。而且他的慈善事業，不僅是簡單的濟貧。他更關心發展科技以助貧，他也關心氣候，世界的和平。年用50億美元，對抗傳染病，讓孩童接種疫苗。

梅琳達曾抱怨比爾．蓋茲有時每天工作16小時，使她苦不堪言，但這樣的男人，如果後面有個偉大的妻子，年輕時是丈夫的戰鼓，老年時是丈夫的手杖，夫唱婦隨，而不爭著出頭，為當平等人，不惜離婚，那該多好。

比爾．蓋茲將會有更多造福人類的善舉，世人也更不會忘記，他後面有個偉大的女人梅琳達。所以我想說：梅琳達，妳可惜了！

一山不容二虎

一山不容二虎，在各行各業裡均屬常見。例如我們雖常以夫唱婦隨，男主外，女主內來規範夫妻的最佳拍檔。但是所謂的內與外，是兩座山各擁其山為王，互不相犯，沒有問題。但當丈夫退休後，主外的男人突然也要主內了。兩座山變成了一座山，但卻有兩隻老虎，互咬互鬥的日子增加了，這是為什麼人們退休後，離婚率就增加的原因。

一山容二虎確有危險。就以比爾．蓋茲夫婦來說，既然梅琳達那麼想當平等人，我不知道為什麼不另設一個慈善基金會，完全交由梅琳達負責，二人相輔相成，非但愉快，且可能成就更大的慈善事業，造福人類。原因何在？當不容我們這些外人，來說三道四。

最後我要一提的是，美國是一個基督教文化的國家，聖經是怎樣教導我們的呢？聖經創世紀第二章說，神用地上的塵土造人，起名亞當。神說亞當一人獨居不好，我要為他造一個配偶幫助他。乃取亞當身上一根肋骨，造了一個女人，名夏娃。所以就神的旨意及安排來說，妻子在世的主要任務是幫助丈夫的，而不是跟丈夫爭頭才是。

（作者為前監察院院長，本文作者授權中時新聞網與台灣醒報同步刊登）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※