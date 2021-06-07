拜登上台後，即開始審視美國對中政策，定下了「長期戰略競爭」的基調，強調對中戰略競爭須有邊界、受管控，避免引發災難，但是以「應對中國挑戰」作為美國調整對外政策的啟動器，中國成為美國與之合作（例如氣候變遷）、競爭（例如技術與價值觀競爭）與對抗（例如軍事威懾）的「理想敵人」。

拜登高估了美國

在確立了「應對中國挑戰」的基調之後，美國開始全球性的軍事收縮，轉把重點擺在印太地區，凸顯出台灣問題的關鍵性。

基本上，美國已經認定台灣問題是當前美中關係最危險的衝突源，其次是南海。美國防部長奧斯丁三度要求與解放軍高層談判、而始終未得到中方的回覆，因為美國並不打算徹底的解決與中國的競爭與對抗關係，其所謂的溝通是個談判手法，只著重技術層面的軍事行為管控，而非戰略層面的協調。

可以看得出來，拜登對於中國明顯的存在錯誤認知，他一廂情願認為採取過去與蘇聯談判成功的經驗，也就是以懲罰和獎賞作為談判手法，可以逼迫中國取得共識，無論是在台灣問題和南海問題、或在維持霸權問題上。但是對於中國而言，台灣以及南海問題屬於內政的範疇，是無法談判和妥協的。

現在看起來，美中阿拉斯加會談之前的一連串制裁（貿易戰爭、技術封鎖、並混合了軍事威懾），沒有在會談之前對中國發生作用，可是拜登沒看到形勢反轉的信號，等到他踢到了鐵板之後，才知道過去美國制裁（懲罰）的失敗，接下來會不會有下回合談判，完全掌握在中國手裡。拜登高估美國本身能力，導致美中會談破局。

拜登主觀信仰的誤差

由於美中基本結構是穩定的，這種穩定結構讓拜登在與習近平互動時，認為他的中國對手會理解其所傳達的資訊，例如氣候變遷、重啟經貿和關稅談判，而且這些資訊完全與軍事威懾無關！

拜登傾向於認定習近平將會和他一樣關心美國經濟和氣候變遷，所以中國與美國必然有了共同分擔的憂慮，最後兩國將可以得到一致的結論。但與此同時，美國又不斷的炒作台灣和南海問題，在烏東地區炒作俄羅斯威脅，一方面希望穩住傳統歐洲盟國，避免與中俄同時交惡，另方面又防止中俄關係「同盟化」。

拜登主觀地認為中國將會諒解他的做法，因為這個世界還需要美國的治理;就算美國多了一個競爭對手，美國價值和技術終將戰勝威權體制。事實上，拜登三曲（合作、競爭、對抗）只是加深了美中的反向動員與敵對，與避免新冷戰的初衷相悖離，兩國領導人的誤解反而越來越深，特別是在領土主權問題上。美國一頭撞向中國的大鐵板，能不喊疼嗎?

越是操作，美中兩國反向而行越來越遠；美中距離越遠，拜登就越發要採取行動，最後在「我這麼想、你怎麼沒這麼做」的主觀誤解情境中，不自覺地分成兩個對立集團，雖然距離美蘇冷戰還很遠。

拜登錯誤的歷史經驗

拜登作為美國政壇常青樹，政治經驗當然很豐富。拜登年代就是美國強大的過程。二戰後的70多年，美國沒有失去什麼，也許丟掉了低端製造業和基礎建設，但是得到的反而更多：軍力增長、貨幣發行、高端技術。

對於許多美國人而言，戰後的70多年就已經很長，無需太多；再久，就要去愛爾蘭尋根了。這就是作為愛爾蘭後裔拜登的歷史經驗：建立在軍力、金融與技術的美國統治。

不幸的是，我們從歷史中往往只會得到先存信仰的支援，而這個先存經驗變成「唯一」的知識來源。美國偉大和反中抗中已經是美國兩大黨的共識，無論對與錯，拜登都必須延續川普的政策。

在這個普遍共識的環境中，美國偉大與反中抗中也變成了「唯一」的經驗，這個經驗居然形成了穩定結構、也帶動了一連串關係：美國人「討厭」中國，而拜登代表美國人，所以拜登也必須「討厭」中國。當這種簡單的「討厭」情緒不能變成理性決策，拜登不免犯了霸權的歷史病，高估了美國霸權、低估了中國實力。這是個不幸的歷史經驗。

換句話說，如果拜登能從歷史中得到較廣泛的經驗，而不是特殊喜好的經驗，他將可以判斷下一次事件。但是拜登基於「唯一」的膚淺經驗，概略化與中國的關係。於是，他仍維持過去美國強大與反中抗中的先存信仰，直到美國撞到鐵板為止，儘管拜登曾有4次訪問中國的歷史經驗。沒有與時俱進的修正先存信仰，這就是為何拜登無法預期中國的原因。

拜登低估了中國

如果在進入21世紀之初，美國就對中國展開各種制裁，相信中國崛起還得再拖延半個世紀以上。是不是制裁得太晚了？

西方國家瞧不起中國的先存信仰，使得他們寧可把頭埋進沙子裡面，也不願意相信中國政府提出的數據。然而，中國政府給出的數據都是真的，舉凡軍事、經濟、金融、技術、環境等等，包括了新冠肺炎數據，中國確確實實的崛起了，而且最大程度的不依賴美國。

在此（中國崛起）之前，美國往往可以貫徹自己的對外政策，至少在聯合國安理會五常之中，中國是最弱、阻力也最小的一個。當中國「不介入他國內政」而被動配合美國政策的時候，美國往往高估自己的能力，認為美國政策合乎「輸入與產出」原則。

可是現在中國的行為並非美國所預期，就傾向於認為中國內部有矛盾、或是習近平領導出了問題，類似的看法太多了。這些誇大的擴張解釋，將會遮掩了中國真正的企圖。

中國的企圖又是什麼呢？不過是「八股」連篇的「維護和平、平等互惠、互利合作、共同發展」。雖然八股，可卻是真的。過去中國沒有工具沒有手段，對外政策經常只是八股官話，現在則有了對外的能力，而且具備和美國一樣的力量，甚至於更多。當中國開始認真執行八股神話，必然和美國產生競合。

在這種情況之下，美國將在可控的範圍內不斷採取行動，目的要和中國產生接觸，有了接觸才能進行談判，有了談判才能夠框住中國。在此之前，他不會停止在台海和在南海對中國的撩撥。

拜登和其他西方人一樣，到了這個時候還不相信中國提出的「八股」政策，低估中國對於台海與南海的態度與決心，兩塊鐵板不免要對撞。

對撞的邏輯

由於拜登一系列對中國的錯誤認知，我們不相信在短期之內，拜登會重新審視中國的呼籲與需求，而將繼續以先存信仰和中國互動，這將加大美中對撞的概率。

例如拜登不會減少空軍對中國的抵近偵察、不會降低海軍自由航行的次數、更不會放棄炒作台灣與南海議題，甚至於不排除人為操作某些可控的意外衝突。美中雙方在沒有溝通以降低誤解的情境之下，就像兩個相對而行的汽車撞在一起，完全悖離當初的預期。

這是具因果關係的碰撞，先有錯誤認知的「因」，讓原本分離的兩個事情碰撞在一起的「果」。如果再早個20年，中國可能按照美國劇本演出，不會產生碰撞；如今時空都變了，本來是一場意外碰撞，現在變成「膽小鬼賽局」（Chicken Game）。

無獨有偶，美中雙方同時發展輕量化與小型化武器，大大地減輕美中對撞的力道，可能就是雙方推搡（Pushing Effect）而已；這個推搡必然重新確立兩國相互尊重、平等互惠的國際秩序。

（作者為台灣國際戰略學會研究員，法國博士，國戰會專稿，本文授權與洞傳媒國戰會論壇、中時新聞網言論頻道同步刊登）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※