6日一大早，一架隸屬於美軍的C-17戰略戰術運輸機、以及兩架C-12輕型運輸機來到松山機場，台灣以高規格接待，媒體記者在現場連線時甚至形容幾乎近於戒嚴，總統還親赴空軍松山基地指揮部接見，成為台灣防疫話題的焦點。

其實，3位參議員這趟亞洲行原為參加新加坡香格里拉安全對話的訪問團，由於該論壇因疫情而取消，議員們便決定訪問南韓與台灣，了解台灣情況並表達支持關心。

結果，3位參議員所謂的「關心」，卻只是在記者會上宣佈台灣將收到美國所捐贈的75萬劑疫苗，這些疫苗包含在日前白宮宣佈釋出到亞洲的700萬劑疫苗裡面，而這還是要透過國際平​COVAX台配送到台灣的，並不是這次隨著3位參議員與三架運輸機一起運來台灣。

這就很讓人質疑，既不是運送台灣所急缺的疫苗，也沒有進行美國僑民的撤僑，若僅是讓3位參議員在記者會上宣佈台灣將會獲得疫苗一事、並順帶運送一些非疫苗的防疫物資給台灣的話，似乎沒什麼必要擺出這麼大一個陣仗，讓媒體如此大幅關注與報導。

雖然有學者從美中政治軍事角力、還有美軍援台能力的角度來作評論，但就實際而言，正所謂「沒圖沒真相」，3位參議員此行只不過花了龐大經費，來台灣說了一句會給我們多少疫苗而已，沒有給台灣帶來實際的疫苗，這是在任何地方都可以講的話，特地跑來台灣可說是「脫褲子放屁」多此一舉，令人另有聯想。

在台灣疫情日益延燒，導致執政團隊民意風向直直落，以及地方縣市屢屢與中央互槓的情況下，3位參議員到台灣停留不到半天的講一句話，是不是有想要藉此吸引媒體炒作、引導與轉移輿論焦點的企圖！畢竟這個新聞在台灣，是可以被持續炒作兩三天的，以之來轉移對於執政不力與防疫缺失的關注，似乎是個操作方法。

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