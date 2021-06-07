病毒不分顏色，但人心有顏色。這個時節，如果為了私利還在擋國外疫苗，那他的心肯定不是紅色，如果在這疫苗吃緊的階段不按順序搶著施打，那他根本沒血，因為他吸別人的血。
新北市衛生局證實有6位金管會官員列名施打名單中，民進黨立委高嘉瑜憤怒地表示，金管會高官打疫苗超前部署，這種「父母官」真令人心寒。
金管會肯定不是個案，可以想見的是，黨內高層、政府要員不按順序搶打疫苗者肯定不在少數，只是沒被發現而已，總統府內都能發生｢超買｣，那｢超打｣根本就是小兒科，攀親帶故搶打者誰敢攔阻？
但就有人敢，3＋11會議記錄不見了，台北市議員王世堅狠酸衛福部：｢要不要請道士去驅魔？｣甚至還說：｢是我就讓郭台銘當大使！難道現在只剩1450是我們要的嗎？」
高嘉瑜和王世堅雖然同屬綠營，但他們敢講出內心的話，岳飛跟張飛不會攜手跳探戈，｢真理｣和｢黨規｣扞格不入的時候，他們選擇了真理。
相信一定還有很多跟他們一樣的綠營人士，希望也能效法他倆，走出顏色的桎梏，昂然說出內心的話，因為你們的血也是紅的。
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