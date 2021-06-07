一位全身汙濁、工人打扮的人想進超商購物，卻因沒戴口罩而被阻擋在外，只見他翻遍口袋才掏出一片皺巴巴的髒污口罩，此時，一名男子走過來遞給他一片乾淨的口罩，工人感激地睇視著他，給口罩的這名男子是「國軍最強發言人」羅紹和。他說他很後悔，後悔沒給對方一盒口罩。

台灣的另一角落花蓮，一位原住民老者步履蹣跚地走進超商，也因沒戴口罩、不會使用實聯制而遭一平地男子謾罵，喝令老者向店員90度鞠躬道歉，並以歧視的口吻說｢原住民都被寵壞」！

重災區的萬華很多遊民沒戴口罩，遭到一群人追逐，用酒精水球砸向他們，罵他們｢破壞民主｣。這跟民主有什麼關係？你拿水球砸別人就是民主？

工人跼促在工地一隅吃著便當，卻遭人一路拍照檢舉沒戴口罩，老天爺啊！工人只是開口吃個飯耶！

某家便利商店門口貼著實聯制QR Code，民眾一掃進去竟是藝人白冰冰泡湯的畫面。現在什麼時候了，很好玩是嗎？三級警戒把大家逼瘋了？如今又要延長兩禮拜！

狄更斯的小說《雙城記》裡說的好，現在是最好的時代、也是最壞的時代。｢最壞｣，是因為病毒肆虐全球，無一倖免；｢最好｣，是顯露人性良窳的最佳時刻。讓大家認清行為上的是非善惡，好的，發揚出去；壞的，知所警惕，世紀病毒給人類好好上了一課，而媒體也應適時發揮稱職的角色。

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※