全台自5月15日開始三級警戒後，已經有212人死亡，死亡率高達2.19%，已經超過全球平均值的2.15%，徹底打臉台灣向來所自豪的高醫療水平，這是不是由於沒有公衛背景的牙醫擔任衛福部長，外行領導內行所致，我們不得而知，但是CDC公佈的確診死亡情況又遲了10天才知道，如果連死亡數都有「校正回歸」，那疫情實際惡化狀況及死亡人數絕對比檯面上的還要多。

古代戰爭要勝利必須「攻城」，現在戰疫要成功卻要「封城」，三級警戒原本已經延長至6月14日，但並未見疫情降溫，今二度延長警戒至6月28日，端午連假返鄉潮即將到來，如今防疫成效不彰，染疫人數每每攀升，蔡政府從上到下異口同聲鼓勵大家「不要返鄉」，甚且撂下狠話，返鄉將造成病毒傳播源，把問題丟給這些北漂奮鬥打拚的廣大勞動階層，讓人不禁咬牙切齒、進退兩難，連回家探親的權利都被剝奪。

日前美國3位聯邦參議員旋風訪台，儼如台灣上邦的泱泱大國僅僅施捨了75萬劑疫苗就讓蔡政府感激涕零，綠營名嘴更順便大吹特吹一番。然而，在野黨、縣市政府、民間團體、企業界自發性接洽的數百萬、數千萬劑疫苗，不得讚賞與認可就算了，還換來無盡的卡關與污衊。

詳細瞭解本次參訪團其實大有玄機，是由聯邦軍事委員會參議員Tammy Duckworth、Dan Sullivan及外交委員會Chris Coons所率領的訪問團，且不是搭乘行政專機，而是搭乘C-17全球霸王戰略戰術運輸機（Boeing C-17 Globemaster III）直接降落台北松山機場，軍事、外交參議員配上現役性能優異的一線軍用運輸機，而且還不是用來載疫苗的，簡直是大秀肌肉的軍力展示，如是以人道援助疫苗為出發點，其實不需要如此炒作消息，據聞因為疫情關係，美國AAR（After Action Review）觀察團已經兩年未隨行國防部規劃的年度漢光演習，大家熟知的軍購（售），均透過該團隊來和國防部建議國軍未來戰備整備及建軍備戰方向，此次是否單純為雪中送炭，還是夾雜著軍火買賣，似可一窺端倪。

7月份國防部將有一波高階將領異動，參謀總長黃曙光上將婉拒延役即將退伍，接替人選按照期班順位應由國防大學校長王信龍上將或陸軍司令陳寶餘上將二選一，目前機艦國造正值如火如荼之際，傳聞黃曙光將接任台船董事長延續政策，那麼參謀總長一職如若再由陸軍將領接任，屆時台灣人民可能又得再見識到外行（陸軍）指導並領導內行（造飛機）官大學問大的奇特景象，而空軍近年為了不讓共機在台灣領空耀武揚威，被緊急升空操到狼狽不堪，真可謂疲於奔命來形容，又在史上最強空軍上將沈一鳴殉職後，沒有一席實際總指揮，空防實在令人擔憂。

蔡政府全然配合美國作秀的情況雖已不是第一次，以後肯定也還會有很多次，但在防疫當前的困境下，應固守民生民意，而非藉故再挑起仇中親美的分歧。內部防疫首當其衝，外在經濟、軍事、外交亦不輕鬆，各項內政及聯外政策應透明，用人亦要惟才適用，國人等待下個月緊急授權的國產疫苗、空軍等待年底問世的高級教練機、海軍等待三年後的動力潛艦，望請這些政策支票都能如期如質兌現，別讓台灣人民只能慨嘆三聲無奈。

（作者為台灣青年聯合會理事長）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※