有一年，人行上海總部讓我去接待周小川行長，走進貴賓室，我的老師龔浩成已經坐在那裡了，他是人民銀行上海分行的前行長，80多歲了。他大聲叫出我的名字，讓我無比激動，幾十年沒見，我可叫不出我那麼久遠的學生。更讓我震撼的是，閒聊時，他說：我最反對做大做強。我說，那就做強做大。因為，大而不強是肥胖，強而不大才精悍，順序不可顛倒。他卻說，只要做，就是造假！他的睿智像雷霆閃電般地擊中了我。我們這個體制的最大問題，就是設定太多要「做」的宏大目標，結果大抵一地雞毛零亂飛舞。而要避免造假，就不是「做」成什麼，而是創造條件，長成什麼。人民幣國際化也該如此。

按照蘇聯理論，紙幣只發不還，鑄幣稅是貨幣面值減去印刷成本，其豐厚之程度達面值的99%以上。然而，按照現代金融理論，紙幣發行要還，鑄幣稅只是紙幣面值減去償還成本和印刷成本，不過1-2%的再貼現利率而已。如果蘇聯理論是真知灼見，不實現人民幣國際化，對不起皇天后土，列祖列宗。但蘇聯理論早就被現代金融理論「廢」了，人民幣國際化的收益相當有限，繼續瞄準這個目標，則也對不起蒼生社稷。

人民幣國際化的成本更不容小覷。國際貨幣一定要流到境外，否則，外國沒有人民幣，如何成為國際貨幣。而要貨幣流出去，則必須承受國際收支的逆差。逆差的背後則是失業，只有中國扛得起大量失業之時，才能實現人民幣國際化。用老美的逆差可以大致匡算國際化貨幣的失業成本。

米帝有3%逆差率，乘上GDP，得逆差減少的GDP，再除12個月和每個月的收入，大致可得低估的月失業人數。

20（萬億）×3%÷12÷4000=0.0000125萬億人/月=1250萬人/月

可見，維持美元國際化的月失業人數大致為1250萬。我國社會保障體系還不健全，順差縮小的社會好經濟壓力就很大，更不用說發生嚴重的失業了。

米帝失業率預測

一般來說，順差的貨幣升值，逆差的貨幣貶值，也就是說，人家需要這種貨幣是因為它堅挺，但人家拿到它的條件是疲軟，這就是著名的特里芬悖論。只有逆差而不疲軟的貨幣才能成為國際貨幣。所以美國國際收支逆差，而美元保持不疲軟的重要原因是米帝有個發達的金融市場。米國經常專案逆差，美元流出，充當國際貨幣；再由金融市場將美元吸附回來，實現資本項目順差，保證美元總體上的穩定。這就需要有華爾街那樣的金融市場當此重任，而我國的金融市場還遠沒有達到與華爾街相當的水準。

國際化貨幣的迴圈邏輯

國際化貨幣早晚要應對金融大鱷的挑戰。現在人民幣穩定的重要條件之一是人民幣沒有大量流出，索羅斯之流想要做空人民幣也沒有籌碼。可一旦人民幣國際化了，人民幣大量流出，索羅斯就有機可乘。目前國內市場套利空間很大，資金堰塞湖隨處可見，要抵擋索羅斯的進攻，則只能訴諸行政命令，否則難免「屍」橫遍野。但若訴諸行政命令，則不僅無法推進人民幣國際化，甚至已經取得的成果也會毀之一旦。

國際貨幣需要普世價值的支援。貨幣的本質是信用，信用的支撐是共同的價值觀。一筆生意可以給張三、李四、王二麻子做，憑什麼用你的貨幣，給你做，因為他認同你的價值觀，與你合作感覺踏實可靠。如果他不理解你的價值觀，待你費盡唇舌消除他的狐疑時，他與熟悉夥伴交易的成果早就落袋為安了。可見，人民幣國際化需要深層次的，最有難度的價值觀轉型的支撐。

顯然，人民幣國際化的桃子不是在樹上，而是在雲端中，過早的瞄準，耗費很大的代價，也難以夠著。屆時要給領導和下屬有個說法，龔老師的睿智就表現出來了。要麼修改目標，把沒實現說成實現了；要麼淡化目標，等待集體性忘卻。「做就是造假」，此之謂也。而「有待自然生長」，則是不喊口號，而是評估國際化的收益成本，完善金融市場，構建承受失業的制度，健全套利機制，實現國內市場一體化，推進價值觀的國際接軌等。待水到渠成之時，辭讓再三，再半推半就坐上交椅，這才是培育自然生長之人間正道。

（作者為大陸學者）

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