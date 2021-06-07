西元1944年6月6日，盟軍諾曼第登陸！鐵和血築成公義的寶劍，逆轉了二次世界大戰德國的攻擊優勢！西元2021年6月6日晚上8點，仁愛路旁大樓住戶的燈光一戶戶熄滅，在闃黑中默默悼念五月疫情爆發以來冤死的數百亡靈，卻不知道是否能喚醒政府正視疫情的嚴重，放下各種算計與執念，以人命為第一考量。

台灣很幸運，島國特色是只要守住機場和港口，病毒便難以入侵。比起中國大陸22000多公里邊界，14個鄰國的複雜情勢，防守難易有天壤之別。因此新冠疫情席捲全球一年半，台灣疫情基本輕微。但台灣有個大破口，就是不普篩。政府雙管齊下管控：人民沒有1.接觸史2.症狀，不得檢測！醫師只要進行了檢測，基本上就得停業一段時間。兩種策略交相運用，台灣長期出現零確診的假象。同時，無論是台灣人出國被檢測出陽性，或者外國來台的人被檢測出陽性，即使已居台幾十天，指揮中心都一律列為境外感染！真是太奇妙的標準。但沒想到一個輕率的3+11的決定，這假象全面破功。

五月中以來，每天數百例的確診，讓疫苗成為救世主，這才發現台灣的疫苗政策大有貓膩，成了第二個大破口。五月之前，政府的說詞是台灣處境艱難，受大陸阻撓買不到疫苗。五月之後，民間聞聲救苦願意出錢出力捐贈疫苗時，才發現真正的阻礙竟是政府，原來，面子、政權、利益都比人命重要。想方設法的刁難，自相矛盾的說詞，無視每日增加的確診數、死亡數，多少高風險者乞求疫苗救命，卻除了美日送來的疫苗可順利進口，其他管道一天拖過一天，遲遲無法通關。

短短三周，台灣新冠死亡率飆升過2%，超過疫情延燒年餘的美國，我們發現了第三個破口─設備、人力、藥物不足。新冠疫情延燒一年半，世界已研發了許多藥物，未必都能奏效，但應該是治療的基本配備吧！有的針對輕、中症者，有的針對重症者。但過多的「到院前死亡」「死亡後確診」的數字，表示他們無緣接受基本療程就含恨而逝。許多確診者及家人更提出控訴，他們一直未得到適當的隔離與治療。這是雙北「新冠肺炎確診者火化數統計」遠超過指揮中心數字百餘人的原因嗎？如果人力設備真的不足，「方艙醫院」確實必須設立，將輕中重症者分流，集中看顧，避免孤獨在家死亡數日才被發現的悲劇一再重演。

防疫如作戰，但病毒還不許你投降！2021年6月6日已有多少家庭泣血斷腸？

除了新冠死亡的數百亡靈，還有許多疫情期間被延誤救治的各種重症患者。政府繼續算計，疫情後，一本本的台灣版「武漢日記」，將為冷血的政府留下歷史見證。

（作者為中華語文教育促進協會秘書長）

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