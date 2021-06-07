台灣對疫苗需求孔急，美國適時啟動「全球疫苗分享策略」，台灣名列援助對象之列，這固然彰顯了台美傳統友誼的深厚，但不要忘了現實的地緣政治因素，台灣在感謝之餘，要冷靜理解美國的決策背景，才不會沉醉在自己編織的美夢中不可自拔。

美國利益順序 台落日韓之後

疫苗外交與地緣政治掛勾，疫苗已成為各國重要外交政策工具，更反映出美中戰略競爭的特性。美國以「世界疫苗兵工廠」的道德高度，將向全世界援助8000萬劑疫苗。中國宣稱已提供國際社會3.5億劑疫苗，預計提供7億劑，主要幫助開發中國家。兩大強權針鋒相對，意在透過疫苗軟實力掌握更大的國際話語權與影響力。對台灣而言，這場全球性疫苗大戰暴露了相關實力的脆弱，將成為國安隱憂。

美台反中陣線是美國「印太戰略」不可或缺的一環，台灣因此被公認為「地表最危險地區」，承擔了高度的戰爭風險，台灣也因此被定位為美國的戰略夥伴，但民進黨政府沉溺在「美台關係史上最佳」、美國對台的支持「堅若磐石」的虛幻安全感中，弱化了台灣的危機意識與應變能力。

美國疫苗外交的首要目標是維護美國利益及優勢地位，同時抑制中共疫苗外交效應擴散。這次美國疫苗分享計畫可區分為與COVAX協調、以區域為目標的1900萬劑，及由美國直接支配處理、以鄰國及夥伴為目標的600萬劑。印度與南韓被定位為夥伴，因而享有特殊待遇。美國承諾給南韓55萬名軍人的100萬劑「嬌生」疫苗，第二天就由美國專機運抵南韓，傳達了最強烈的政治訊息。

美韓已建立「全球疫苗夥伴」關係，南韓獲得莫德納授權生產疫苗；在3月的「四方安全對話（Quad）」高峰會議中，美、日、澳、印也達成協議，資助印度生產10億劑疫苗。南韓與印度都具有大規模生產疫苗能力，美國將他們列為優先夥伴，與拜登號召的全球民主聯盟及印太戰略有密切關係。即將於6月11日召開的G7高峰會議中，地主國英國已邀請印度與南韓出席，彰顯南韓、印度的實力地位與重要性。

台灣被列在透過COVAX機制分配的亞洲區中，此部分第一批共700萬劑。美國參議員達克沃斯等人專程由南韓飛到台北，傳達台灣將可獲得75萬劑的訊息，體現了「真朋友、真進展」的支持與情誼。美國主動援助疫苗，台灣當然心存感激。但國安團隊必須嚴肅面對，台灣所得到的實質支持遠低於南韓的事實，某種程度也驗證了在美國的國家利益優先順序中，台灣落於日本及南韓之後。另外應注意的是，白宮公布的背景說明資料中，在亞洲地區除了國家外，特別增列了「實體」，台灣不必對號入座，但美國顯然刻意迴避了台灣國家地位的爭議。

200萬劑疫苗 只是杯水車薪

外交以實力為基礎，疫苗外交也不例外，疫苗已被視為「戰略物質」，可透過本身研發製造、代工生產、採購、國外援助等途徑取得，如南韓、印度、日本等都是多管齊下，同步進行。唯獨台灣官僚系統自滿、自大，以為已充分掌控疫情，並過度期望本身生技產業，對建構疫苗能量虛應故事。醫藥及國安團隊也沒有發揮統合功效，利用台灣在高科技供應鏈的優勢，增加談判交涉地位，爭取更大利益。

本身缺乏實力卻又刻意政治操作更是台灣疫苗政策的致命傷，民進黨政府浪費在「與匪鬥爭」的時間與精力可能超過取得疫苗的努力，甩鍋中共干擾及嘲諷大陸疫苗品質成為掩飾本身失敗的最好藉口。

大陸的「國藥」及「科興」疫苗已得到WHO的緊急使用認可，台灣可以婉拒中共提供疫苗，但陳時中一句「他們（中國）沒在打的，我們有點興趣，他們在打的，我們不敢用。」只會升高兩岸敵意，為台灣取得疫苗自設障礙。

在人類對抗新冠疫情的戰爭中，許多國家都是領導人親自領軍，在台灣卻很少看到國安高層的身影。但在日本及美國慷慨捐助疫苗之後，國安團隊紛紛邀功、攬功，宣稱「十日寧靜作戰」完成不可能的任務，宛如已戰勝新冠肺炎。實情是美、日援助的200萬劑疫苗杯水車薪，3級警戒不能解除，染疫致死率已超過國際平均比例，國安團隊難道不須承擔責任嗎？