高端下周遭管制撮合，股價打開跌停更難了。（示意圖/達志影像/shutterstock）

政府網軍與民進黨側翼一直在傳遞一個訊息：疫苗是戰略物資，必須自己生產。這是百分之百的胡說。

台灣現在確實苦於無法取得足夠的疫苗，離群體免疫的目標還很遠，疫情舒緩不易，第3級警戒暫時不能解除。治本之道就是及早取得足夠疫苗，讓一定比率的民眾接受注射，達到群體免疫力。

台灣無法取得充分的疫苗，原因是政府無能、誤判與錯誤政策，初期陶醉於防疫成功，未及早下單購買足夠的疫苗，之後或因錯誤觀念、或因利益糾葛，把太多籌碼壓在國產疫苗上。但專家與民間普遍反對政府為國產疫苗大開方便之門，紛紛大力抨擊，國產疫苗已陷入「信心危機」，只有網軍繼續努力散播「疫苗是戰略物資」說。

新冠疫苗當然非常重要，但可以外購，台灣無法取得是因為政府誤判、政策錯誤，然後推給對岸阻撓、外交因素等，再由這點來推論與合理化「戰略物資」說。十足的政治掛帥加上非專業決策。

要知道，疫苗是「一次性使用」物資，只要盡快取得，讓民眾盡快施打即可，沒有非國產的必要。以台灣的需求量而言，硬要弄國產疫苗在成本效益上是不划算的。更何況，現在國產疫苗連二期的試驗都沒有完成。

廠商要研發、生產疫苗，政府要有「備胎」，都是可以考慮的選項，也可以做，但一切都要按照規矩來；如果三期試驗都不做、無法確定疫苗效果時，靠特權拿緊急授權就讓全民注射，萬一效果差或甚至沒效果，甚至產生不可預期的副作用，豈非草菅人命？官員心安嗎？

這種三期試驗都不做的疫苗，全世界沒有一個國家敢購買，也不會接受；說這是戰略物資，豈不欺民太甚？