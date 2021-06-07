日本捐贈的124萬劑AZ疫苗抵台3天後，美國參議院訪台代表團緊接著宣布，將提供75萬劑疫苗幫助台灣。當疫情擴大、疫苗短缺的民怨不斷延燒，蔡政府如熱鍋上的螞蟻，美、日提供的疫苗數量雖然不多，卻有如「救命藥」，給了民進黨政府喘息的機會。但不知喊疫苗援台多日，卻連1劑都到不了台灣的北京，會作何感想？

盡早開放兩岸「疫苗特區」

在綠媒和側翼網軍的操作下，台灣網路一片「台日友好」、「美國才是真朋友」的呼聲，一時間蔡政府因刻意刁難大陸疫苗、在疫苗進口問題上自相矛盾的言行所激發的民憤，似乎已經一筆勾銷。即便後續蔡政府核准鴻海旗下基金會提交的500萬劑復星BNT疫苗申請，在普通民眾印象裡，仍然是美、日「先」幫助了台灣，而不是大陸。

蔡政府在疫苗政策上充滿政治考量，當然是事實。但是，這並不表示北京只能接受「既成的事實」。大陸很早就啟動為境內台胞免費施打疫苗，反應相當好。台灣本土疫情爆發後，國台辦喊話願向台灣提供疫苗，也是為所當為的表現，但民進黨不領情，似乎就顯得無計可施，失去一次展現大陸「兩岸一家親」情懷的契機，反而讓日、美搶得先機，令台灣支持兩岸和平發展者浩嘆不已。

回顧5月中旬之後，北京在疫苗供台議題上的數次「出招」，可以梳理出3條脈絡：最早是5月22日新華社採訪復星醫藥董事長吳以芳，透露延宕多時的BNT代理權議題可以解套的訊號，這才有了後來報派的郭台銘董事長、柯建銘及復星老董郭廣昌之間溝通的腳本，這條「線」暫且稱為商業管道。

緊接著5月25日上海和江蘇兩地各自以「民間團體」名義宣布願意向台灣捐贈疫苗。只要對兩岸交流歷史稍加敏感的人就能看出，之所以是滬、蘇兩地發聲，因為在北京對台長期布局中，這兩地與雙北市存在「結對」關係，雙北正是此波疫情最嚴重的地區，這條「線」暫且稱為地方管道。5月27日福建省則以紅十字會名義表態願向金馬地區捐贈疫苗，福建與金馬融合是《習五條》著墨重點，這條「線」暫且稱為閩台管道。

回顧這3條「線」的變化，第一條商業管道可能還存在一線生機，但基本上其政治意義早就被蔡政府優先接納美、日疫苗所沖淡。至於地方管道、閩台管道，也許北京有意嘗試或有所準備，試圖營造出一種非民進黨執政縣市「聯手逼宮」的戲碼，然後讓蔡政府在強大「島內民意壓力」下不得不接受大陸疫苗。這個劇本放在2005年連戰登陸後國共平台如日中天的年代還有機會上演，但放在2020年大選所創造的反中氛圍、國民黨支持度欲振乏力，加上民進黨牢牢控制中央權力與媒體風向的現實下，很難！

透過COVAX平台轉送台灣

從這次疫苗援台踢到鐵板的教訓可以看出，北京很想繞過民進黨政府、直接將善意傳遞給台灣人民。初衷完全正確，操作卻陷入誤區：第一，北京對現階段台灣政治氛圍的掌握不夠敏感，想做事情卻總是慢一拍，錯過很多契機。第二，北京還拘泥於「拉藍打綠」或「拉白制綠」的慣性思維，殊不知這樣不僅無效，而且還產生反效果。第三，北京低估了民進黨與美、日結盟的深度，忽略台灣已深深鑲嵌在印太戰略架構的事實。第四，北京對台策略愈發沒有創意，找不到辦法，似乎也不敢嘗試。

民進黨政府千方百計阻擋大陸疫苗是事實，大陸應該更有創意地去因應或化解。例如，台灣民眾紛紛搶購機票到美國打疫苗，如果大陸在兩岸航線熱點城市的機場或碼頭開設「疫苗特區」，為PCR檢測陰性的台灣民眾免費施打疫苗，當日往返，在技術操作上有那麼困難嗎？同理，大陸國藥、科興疫苗先後通過WHO認證、納入COVAX平台，北京就不能發揮國際影響力，讓世衛組織透過COVAX管道向台灣提供百萬乃至千萬劑的陸製疫苗嗎？如果蔡政府斷然拒絕，壓力和民憤就自然轉到民進黨這一邊，如果蔡政府接受，台灣民眾不會把大陸視為恩人嗎？

辦法總比困難多，相信大陸援助台灣抗疫、向台灣捐助疫苗是真心實意的，愈是困難的時候就愈需要智慧和魄力，兩岸關係的每次歷史性轉折不都是這樣才出現的嗎？