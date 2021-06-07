近日，在民間殷切企盼的壓力下，政府很快地聯繫了日本與美國，迅速地將彌足珍貴的疫苗送到了台灣。雖說距離全面施打、形成群體免疫還很遙遠，但至少讓堅守第一線的醫護人員能夠優先施打，疫苗的燃眉之急能夠初步緩解，值得全民額手同慶。

台灣的疫情從機場的破口開始，然後進入到雙北、再逐漸往南發展。不但已經進入了本土社區，也進入了工廠的外勞群聚圈。由於台灣常年有無法解決的逃逸外勞問題，四散的逃逸外勞隱身在台灣各個不知名的角落，游離於台灣的健保防禦體系之外，疫情短期還看不到趨緩的跡象。

在去年疫情開始的第一階段，台灣的確是全球防疫的模範生。在很短的時間政府結合民間企業之力，提供了人民防疫所急需的酒精與口罩。台灣人民的自律與自持，再加上台灣是個海島，即使外界的疫情再如何燃燒，只要海空港口控制得宜，仍然可能是個天然的絕緣體，使得台灣交出一張亮麗的防疫成績單。

過去政府一直吹噓自己「超前部署」，台灣理應有從容的時間去完善自己的抗疫能力。但以後見之明來看，在疫情大爆發之後，政府唯一拿得出手的，仍是1年前防疫階段的酒精與口罩，而不是抗疫階段亟需的疫苗與緊急醫療量能。因此，人民當然會不滿意政府的表現。也難怪有人會痛心疾首：自詡醫療先進與公衛實力不差的台灣，怎麼混到了這個地步？

再者，病毒是最講究科學的，不分藍綠、不分意識形態，因此，最忌在防疫抗疫的時候政治掛帥。當印度、東南亞國家、日本的疫情再起，歐美疫情也仍沒有消失，台灣一切的嚴防死守，似乎都只是針對疫情其實較佳的中國大陸，當然導致了航空港疫情管制不力的必然結果。對於民進黨政府而言，感謝美、日捐贈疫苗也是操作兩岸議題的契機。例如不忘繼續影射大陸阻礙台灣獲取疫苗，然而這次美、日迅速提供台灣疫苗的人道救援過程中，哪裡見到了什麼中國因素的阻礙？還有政府過去一貫反對大陸抗疫成功經驗的健康碼、普篩與方艙，現在都已逐漸開始落實推廣了。但早知如此，何必當初呢？

更令人不解的是，包括郭台銘與佛光山在內的民間組織也動員起來向外採購疫苗，但政府不但不予協助，反而一直說些聽來意有所指的話。政府似乎忘了：政府的力量有限而民間的資源無窮，過去台灣防疫相對成功，是結合了公私部門一起組建國家隊，有效動員了民間資源防疫的結果。雖然大部分國家的疫苗都是經由公部門購買，但是也有一部分是私部門採購的。印尼、印度、菲律賓、新加坡等國皆有類似狀況。甚至是共產黨一黨專政的威權國家越南，在因應近日的疫情爆發下也宣布，越南衛生部將大力鼓勵地方政府和企業參與尋找新冠疫苗貨源，並自行透過獲得政府許可的36間進口商進口疫苗。越南衛生部說，他們的責任是確保疫苗品質和安全性，防止假疫苗進口，並盡力減少採購疫苗的行政審核時間，致力於盡快、盡早讓更多越南民眾接種新冠疫苗。看到這裡，台灣政府不覺汗顏嗎？

過去文革期間大陸曾經喊出：「寧要社會主義的草，不要資本主義的苗」，一切寧左勿右，政治掛帥，犧牲了人民的福祉，如今回想起來今是而昨非。同理，台灣也不該出現政治掛帥的政府。為了防止生命財產的損失，任何國際認證過的疫苗此時都是浮在水上彌足珍貴的救命稻草。台灣人民既感謝美國、日本在疫情的苦難中即時送來疫苗，也期盼政府能協助廠商引入更多具有國際認證疫苗的選擇。政府與民間共同協力才能對抗疫情。畢竟國際認可的疫苗護照，是下一階段台灣作為海島型的經濟體國際往來與對外經貿聯繫的必需。（作者為國立雲林科技大學副教授）