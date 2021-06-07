美國3日宣布「全球疫苗分享」計畫，第一批捐助2500萬劑新冠疫苗，其中最令人矚目的是，美國空軍專機第2天就運送100萬劑「嬌生」疫苗給韓國55萬名軍人接種。另外根據美國國防部公開資訊，美國已有109.2萬名現役軍人注射疫苗，比例高達79%。相形之下，台灣「維持國家安全正常運作之必要人員（軍人）」在疫苗接種順序表排名第8，地位與待遇比起美、韓確有懸殊落差。

除了維護國家安全的訓練、戰備任務外，台灣軍人還要承擔許多急難救助，從地震、水災、到協助收割農作物，可謂無役不與。防止新冠肺炎傳染擴散，更少不了軍方的參與；陸軍化學兵群支援全台灣各縣市消毒、「三總」派員支援快篩、甚至整備篩選檢疫所也需「軍備局」支援。

服從是軍人的天職，除了化學兵群及軍醫護外，軍方其他部隊機構也投入「防疫戰備」行列。國防部在「攜手戰疫，台灣會贏！」影片中宣誓，國軍以守護國人為榮，將嚴陣以待，全力以赴；我們有信心，台灣一定會贏！令全體國人感佩。

但防疫面對的是不分敵我、沒有防線的無形病毒，精密先進武器、優良戰技及堅強意志不保證能戰勝病毒。蔡英文總統日前視導國防部時特別指示要落實防疫，以及現在開放國軍弟兄施打公費疫苗，疫苗也都陸續到位，國防部、軍醫局盡速規畫，讓大家依序施打，多一層保護。

如能達到到美、韓的標準，不但現役軍人，國防文職人員、後備軍人也有足夠的疫苗注射，所有的問題迎刃而解。而台灣的實情是，軍人也要遵循疾管署的規畫，依序施打公費疫苗，主導權在疾管署及地方政府。台南市政府日前安排軍方化學兵及飛官施打疫苗，嚴格來說是台南市拋磚引玉，提醒中央注意軍人施打疫苗的重要性。

據了解，軍方人士確實有陸續接受疫苗注射，特別是稍早AZ疫苗乏人問津時，約6萬名軍人登記施打，但新一波疫情來得又快又猛，造成疫苗嚴重短缺，真正完成注射的不到1萬人。

記取去年3月美國「羅斯福號」航空母艦在海上爆發新冠肺炎傳染的慘痛教訓，美國軍方高度重視防疫工作，美國國防部官網設有「新冠病毒：國防部因應」專區，所有資訊透明化，並以免除隔離、更大自由行動空間等誘因鼓勵軍人施打疫苗。

為維持正常戰備，台灣軍方可說是採取了最嚴厲的政策與措施防範傳染，但除非完全封閉、隔離，不免會有零星個案發生。國軍犧牲奉獻，肩負國防重任，優先加強軍人健康防護確有其必要性，只是在當前台灣疫苗匱乏及政治氛圍之下，要提升軍人的疫苗施打順序勢必造成排擠效應，引發出新的爭議。

面對兩難，唯一解決方案就是充分供應疫苗，這也是所有人民及三軍官兵的共同心聲，政府不能再迴避責任了。（作者為資深媒體人）