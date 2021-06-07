6月初台灣的防疫天空，很忙碌，而且，很突兀！

每日持續新增數百人確診，3級警戒一延再延；沒有停班導致年輕人必須涉險拚經濟，卻被歸咎為太鬆懈的一群疫情禍首；苦求自篩而不可得的高科技業終於釀出大群聚，淪為社會不諒解的血工廠；全民跪求疫苗、機場出現逃難潮，被指責為沒有「同島一命」；想要同島一命、奔走找疫苗的民間人士，卻遭八道金牌加上政治「顏」審，果然難成其事，被擋下之餘，還加工奉送酸民酸語；而單日死亡人數連續攀上21、37、36人，人心惶惶之際，防疫指揮官已經連數字都略去不讀，手機瘋傳的卻是歌功頌德的「好消息」。

繼慶賀郭董失敗之後，還有駐日代表雨中鞠躬謝恩、執政黨立委狂賀千杯日本、各種軍事迷狂讚美國運輸機的作戰功能。看不到執政者的悲傷，只聽見支持者叮咚振奮。是的，而這時，宣稱要幫全世界建醫療體系的台灣，新冠致死率來到2.3%，高過全球包含印度、巴西、南非在內的2.08%。且讓我們卑微地，從每位亡者僅有的一行字，試著窺視他們可能的死因。

通常，官員與御用專家們最常夸夸而談的，就是病人年齡大、有慢性病。這樣說，對嗎？

首先，高齡者致死率高，尤其長照機構感染，致死率可高達3成。去年初已開發國家如義大利、美國、西班牙、英國等爆發本土疫情時，長照機構死亡占1/3到一半，這早已眾所皆知。台灣此波有至少60個長照機構群聚，死者也是高齡居多。差別是，這發生在2021年的5月，是已有疫苗可預防，也有快篩可早發現的時空。

台灣從3月取得疫苗時，就只把長照機構列在第6順位，而在5月中准許醫院普篩員工與病人之際，也未將長照機構列入。無知與顢頇，導致病毒長驅直入，猶如乾柴點燃烈火，實為可預防之悲劇。

然而，深入檢視死亡資料，可看到更可怕的三大現象：死得太快、死得不明不白、死得太年輕；而其根本原因，則是政府堅拒普篩，不斷大肆宣傳反智的精準檢驗，選擇有症狀或有接觸史者採檢，忽視新冠無症狀傳播的特性，以及社區擴散的特點，正是許多人接觸史不明，導致這些人根本未被及早診斷，不僅導致感染黑數太多、傳播無法有效遏止，更造成他們無法及早得到密切觀察與錯失黃金治療時間，就算大量進口所謂單株抗體，隱形病人也根本受用不到，更不用說先前談過的「快樂缺氧」，當然猝死與枉死難防。

單以6月6日公布的36位死亡病例來看，就可提供上述佐證。有高達36% （超過1/3）的死者，是在死後才確診，其中6位更是在到院前就已死亡，連求救、急救都來不及；另有4位在確診4日內死亡，合計高達47%沒有來得及獲得早期治療。

若從死亡距離發病的日數來看，也有36%是在發病5日內死亡。死得如此倉促，亦表示發病早期根本症狀不明顯，連當事人都未察覺。在感染來源方面，僅11人（30.6%）知道其傳播鏈，9人（25%）是「萬華區活動史」（僅知道去過萬華或住萬華，卻不知道來自何人），另有16人（44%）則是不明來源、調查中，也就是將近一半死者感染來源已是在萬華社區之外，由此亦可窺知疫情核心之演變，就連死亡也早已轉到萬華以外了。

另值得一提的是，有3位因其他原因住院的病人，死後才發現是遭到院內感染，其中2人感染源尚調查中! 到底是什麼事件，還有多少感染者，指揮中心並未交代或提醒。

更令人擔心的，則是所謂「年輕人鬆懈」的問題，不僅呈現在感染者年齡分布上，亦已經出現在死亡名單上。5月中以來的疫情死亡名單上，赫見4位僅30多歲、3位僅40多歲的死者！7人中僅4人曾住院，其餘2位到院前死亡、1位死於防疫旅館。僅2名具接觸史，其餘有2名是萬華活動史、3名不明來源。

根據一項用全球27個研究、34個地區數據進行綜合分析的統計估計，全球0～34歲者感染新冠後之致死率為0.004%，35～44歲者為0.068%；若台灣致死率沒有比他國高，則此死亡人數背後可代表之年輕感染數恐高達10294人。對照3級警戒後年輕族群所占比率的上升，不得不說，為家庭拚生計、為台灣拚經濟的這個世代，成了在「要錢不要命」的防疫政策下的代罪羔羊!

而這不正凸顯台灣防疫的失德與失序？明明是顧防疫才可能保經濟，卻不斷用經濟做藉口來阻卻防疫；明明是有科學防疫利器可用，卻用意識形態來阻擋科學、用公權力來妨礙防疫；而當蒼生受苦、市井活不下去時，執政者與支持者竟還在為其政治上的勝利而沾沾自喜、無法掩飾其張揚得意。

政治比病毒還毒，網軍比防疫更有力。枉死者眾、一個又一個家庭悲劇，怎不令人嘆，朱門酒肉臭，苛政猛於虎！ （作者為前國民健康署署長）