人人都應該向指揮中心心懷感恩。

這句話，是聯電創辦人曹興誠（現已入新加坡籍）最近的名言。對於最近在野黨對執政黨的批評，曹表示「值此之際，人人應該平心靜氣，對防疫中心的成績心懷感恩，拒絕流言和謾罵。」、「藍營人士天天吵罵，唯恐台灣不亂，甘為中共犬馬，品行可謂墮落不堪！」

這番話你聽了有什麼感想？若你聽了感到不愉快，甚至暴怒，筆者在此建議你，回去好好自我檢討，指揮中心做得不好，指揮中心做得可好了！人人真的都該心懷感恩。

人人都該向指揮中心「心懷感恩」，指揮中心努力守住了台灣疫情1年多。控制住疫情不打緊，最難得的是嚴格控制篩檢人數，避免讓普篩仔作亂，浪費國家預算篩太多人，成功守住台灣1年多。讓台灣直到2021年5月才開始享受在家活動的愜意。這樣有作為的指揮中心，不值得感恩？

人人都該向指揮中心「心懷感恩」，指揮中心為了拚外銷，並確保航空業從業人員身心發展良好，隔離時間7天變5天最後變3＋11，甚至還有人無須隔離。儘管最終出了一些小狀況，讓一些不配合的英國變種病毒流入國內，但仍不能否認他們為維護台灣經濟，與航空業從業人員心情的努力。這樣有作為的指揮中心，不值得感恩？

人人都該向指揮中心「心懷感恩」，指揮中心致力於扶持國內疫苗產業，初衷始終未變，絕不因為一些小阻礙而退縮。外界批判政府扶持國產疫苗策略失當，政府馬上簽約購買1000萬劑。高端股票一跌停，蔡總統馬上出馬直播，這種決絕的執行力，對國家自主性的投入。這樣有作為的指揮中心，不值得感恩？

人人都該向指揮中心「心懷感恩」，指揮中心自從疫情爆發後，指揮官陳時中完全不休息，每天下午兩點鐘準時出來報數。且發明了所謂的「校正回歸」，避免一下子確診數太多，讓國民玻璃心受到衝擊。不知大家有無發現，除了宣布三級警戒那週六外，每週六確診數「剛好」都比前一天和後一天多，而當天股市都休市，對股市完全不造成負面影響。這樣有作為的指揮中心，不值得感恩？

人人都該向指揮中心「心懷感恩」，台灣目前致死率2.4％，高於世界平均值2.16％，也高於印度的1.2％，衣索比亞的1.5％，菲律賓的1.7％（數據來源為約翰霍普金斯大學）。對此指揮中心嚴正聲明，捍衛我國名譽，力陳致死率高的原因是由於我國確診死亡平均年齡72歲，以高齡、有潛在慢性病者居多（其他國難道不是這樣嗎？），不能完全對比。面對不利數據能臉不紅氣不喘，維護國家尊嚴。這樣有作為的指揮中心，不值得感恩？

人人都該向指揮中心「心懷感恩」，台灣現在疫苗短缺，任何一個媚俗的政府，都極可能像越南那樣，不負責任開放中國疫苗使用，指揮中心不但拒絕屈服，對於郭台銘、佛光山等想購買疫苗捐贈政府的人，指揮中心完全不放鬆要求，在文件與使用方式都一絲不苟，甚至增加許多法規都沒有的文件和流程要求。寧可沒疫苗，也不要讓疫苗出事情，從中更不得有任何讓對岸矮化我國主權的機會。截至6月6日為止，兩個單位的計畫差不多胎死腹中了，只剩綠營網軍嘲笑之聲在網路上不絕於耳。這樣有作為的指揮中心，不值得感恩？

人人都該向指揮中心「心懷感恩」，面對20至39歲年輕人確診比例增加，陳時中不改直率無謂作風，直指年輕人「防疫鬆懈」。即便網路被網友罵翻了，第二天記者會也不見動怒，只說自己是「擔心年輕人誤解只有老年人才會重症、輕忽疾病威脅」。同時，指揮中心繼續維持停課不停班的政策，即便疫情嚴峻，也希望讓年輕人保持勤奮精神，不只要勤奮，也要注意防疫。這樣有作為的指揮中心，不值得感恩？

截至6月6日為止，京元電感染案206人確診，其中外籍佔180人，本國籍佔26人。指揮中心6月6日下午下達的命令是「外勞隔離，薪水照付」。至於本勞則是繼續上班。儘管網友許多人大喊不公，但指揮中心仍堅持原決策。而依據PTT網友爆料，6月6日晚上京元電本勞已準時復工拚經濟。相信在英明的指揮中心領導下，京元電全體一定會心懷感恩，而病毒也一定會心懷感恩，避免感染本勞的。感恩指揮中心，人人都該向指揮中心「心懷感恩」！

（作者為網路媒體工作者）

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