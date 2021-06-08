以資金融通為例

台灣在1985年經濟鼎盛、躋身「亞洲四小龍」【注2】時，曾經引以為傲的說法是「台灣錢淹腳目」，我看現在恐怕已經淹到「肚臍眼」了！

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其差別在於，當年是響應蔣經國「家庭即工廠」的號召，大家拚命賺錢，而外貿騰飛、積累大量財富，卻囿於投資管道狹窄，通常局限在房產、股票，堪稱苦於「有錢沒地方花」，甚至因而予地下金融之詐騙行當滋生環境--當時最轟動的事件，便由沈長聲、劉鐵球、於永明等人領銜、帶頭以投資公司名義成立鴻源機構，非法高息吸金達新台幣1,000億元，然後在1990年宣佈倒閉，留下16萬債權人與900餘億元負債之殘局，這在當時可是個天文數字！

那麼現在又是什麼情況導致「台灣錢淹到肚臍眼」了？難道寶島再逢春，財源滾滾而來？非也！

實肇因於兩岸政治形勢的不容樂觀、產業外移與空洞化越趨嚴重，加之房地產炒作空間有限，股票又賺少賠多，投資興（創）業更是動輒血本無歸，使得更多人不敢輕舉妄動，從而「一動不如一靜」的只能把錢存到銀行，即使年利率低到接近可以忽略不計的1.345%，但也無可奈何（參看《延伸閱讀》之七〈台商「西進」潮起潮落〉）。

現在一帶一路為台灣提供了一個資金融通的絕佳機會，為其沿線國家以發行債券或人民幣與美元結算中心、外匯中轉市場的形式，展開相關金融領域之服務；一方面有足夠的閒置資金，二方面有足夠的頂尖人才，三方面具可持續性（僅僅是數千個基礎設施項目，所需求資金便超過10兆美元）；對台灣當前之經濟、金融景氣的刺激甚至起死回生，作用至為明顯。

以民心相通為例

作為一帶一路建設的社會根基，欲使其所經國家老百姓接受中國大陸「共商、共建、共享」的良善用心與美意，需要展開各式各樣的學術、藝文、人才交流，乃至媒體合作、志願者服務……等各項活動與工作，如：互辦藝術節、電影節、圖書展……等，甚至鼓勵共同「申遺」--2014年6月，中國大陸與哈薩克、吉爾吉斯三國聯合推進的「古絲綢之路」的「東段絲綢之路：長安-天山廊道的路網」，成功申報世界文化遺產，成為首例跨國合作、成功申遺的項目。

上述內容，歸根結柢便為「文化認同」，使國與國之間雖有政治體制、風俗、宗教……等差異，卻能在經常性的你來我往之間，彼此逐漸形成基本價值觀之共識，進而和睦相處。

【注2】

亞洲四小龍：是指從20世紀60年代開始，亞洲的香港、台灣、新加坡和韓國推行出口導向型戰略，重點發展勞動密集型的加工產業，在短時間內實現了經濟的騰飛，一躍成為全亞洲發達富裕的地區。

它們利用西方發達國家向發展中國家轉移勞動密集型產業的機會，吸引外國大量的資金和技術，迅速走上發展道路，成為東亞和東南亞地區的經濟火車頭之一，國際社會普遍皆視「亞洲四小龍」為發達國家及地區。

（待續）