一九四二年，中國遠征軍離開了故土開赴緬甸與日軍作戰，很多熱血勇士犧牲了生命，客死異鄉，尚有部分生還者後來不願捲入國共內戰，故在抗日勝利後就散落在緬北一帶，未回國門。一九五○年國共內戰的末期，更有一支為數眾多，以雲南居民為主，效忠國民政府的殘軍和眷屬，退入緬境金三角一帶，他們並與稍早散落各處的遠征軍隊員，在地華僑，和當地民族武裝勢力結合，統一在前陸軍第八軍軍長李彌將軍（雲南人，黃埔四期畢，屬於原中國遠征軍滇西軍序列）的領導之下，合力在緬甸國境內組建了臨時根據地。這群孤軍因為身處緬境，不見容於緬甸當局，故平時除了必須提防緬軍的攻擊，還要與大自然中的疾病，猛獸，毒蛇，水蛭等天敵劇烈抗爭，這其中有多少血淚交織的故事，而對他們最好的注解竟然是柏楊先生在《異域》這本書中所寫「他們戰死，便與草木同朽，他們戰勝，仍是天地不容」，這是何等的悲壯，淒涼，孤寂與無奈。

曾幾何時，當我尚在小學懵懵懂懂的階段，家中的書架上多了《中國遠征軍》（作者已不記得了）和《異域》（柏楊著，當年的化名是鄧克保 ），在我們這個擁有湘軍背景的家庭中，多了兩本戰爭文集是稀鬆平常的事，我只是在茶餘飯後，信手拈來其中之一，翻上數頁聊充休閒而已。未幾，這兩本書的概要已經深入我心，只是彼時「少年不識愁滋味」，身在富足安康的臺灣寶島，年幼無知的我並未進一步深層地去思考，在那個悲壯的大環境下，為國家為民族為生存，在「異域」垂死掙扎的苦難同胞們。

一直到了一九八二年，柏楊先生在《中國時報》的贊助之下，實地探訪金三角，並在《中國時報》的副刊上連載〈金三角，邊區，荒城〉的大作，深刻鮮活地刻畫出三十年後，這批無人聞問的炎黃世胄在「異域」的艱苦生活。當時奉蔣氏政權之命，並未撤退回臺灣島，而滯留在中南半島的孤軍部隊，已於先前就逃離了緬北，在段希文和李文煥兩位雲南籍將軍的指揮下，有組織地抵達泰國北方邊界。然而迫於現實所需，孤軍弟兄們毫無選擇地化為泰國軍方的邊防雇傭兵，歸泰國○四指揮部節制，受命與盤據山區的土共和苗共軍隊作戰，以生命和鮮血換取居留泰北的一線生機。雖然在那片龍蛇雜處，毒品泛濫，各方武裝勢力縱橫的複雜山區，孤軍仍面臨出生入死的日子，但對比稍早在緬境居無定所，流離顛沛而言好多了。不過泰北山區基礎設施不足，交通不便，物資匱乏，土地貧瘠，孤軍夥伴眷屬們生活落後清苦，卻戮力在艱困條件下自立開辦華校，那份堅持要將中華文化繼續在異域傳承的決心，著實讓我們為之動容。

這時我每天要和父母親爭搶當日的《中國時報》副刊以先睹為快，當一個多月連載結束後不久，父親連忙到郵局劃撥現金，去買了一本全新的單行本回來，成為我們家金三角叢書第三位新成員。從此，金三角的故事和討論，一度成為家中的顯學，主導著晚飯時餐桌上的議題。爾後，《美斯樂的故事》（曾焰著）和《罌粟邊城：金三角》（徐仁修著）也陸續加入了我家書櫃的陣容。此時的父親，儼然就像一個閉門造車，土法煉鋼的金三角專家，熱切地關注著遙遠土地上的一群「孤臣孽子」。

有一天，擔任教職的父親，正氣凜然地宣佈他退休後，將無償地志願到泰北難民村的華文中學義務教學半年，去奉獻自己的餘熱給同為炎黃子孫，但號為「亞細亞的孤兒」的孤軍義胞們，當時我們都舉雙手大表贊同。父親並自信地認為他幾乎可以成為一位當地的全科教員。主修植物學的父親，曾經在高中教授過數學，化學，英文和生物學。他少習四書，略通五經，國學底子深厚，論起中文如探囊取物，另外他中國史地的底蘊豐富，倘使要披掛上陣，歷史典故，地理風情，也能如數家珍般地俯首可拾。再者，父親的母語是湖南長沙話，讀大學時為了要到國語推行委員會打工兼職，在國語腔調上是下了狠功夫的，而父親未婚前，曾頻繁地與任職空軍修護官的堂伯父和湖南瀏陽鄉賢傅清石空軍少將處走訪，也在那個國民政府空軍的圈子中，練就了半調子的四川話，哪天真需要說起泰北同胞之間主要流通的雲南官話，大概也能來個八九不離十了。聽父親如此雄心勃勃地分析，他的實力，熱情，加上憂國憂民的情懷，以天下為己任的胸襟，看起來這個蘊釀中的「泰北專案」已萬事俱備，只欠東風了。

怎料人算不如天算，一九八九年夏，父親因醫生一個區區盲腸炎的誤診，而迅速發展成嚴重的腹膜炎，這才急忙將父親轉診到高雄醫學院附設醫院開刀。而此次父親在鬼門關門口徘徊了一圈，雖說大難不死，必有後福，可是已元氣大傷，足足在醫院躺了數個月才康復，這時的我們已絕口不提去泰北教學一事。後來在一九九○年代中期，母親所服務的屏東師範學院，被教育部指定作為輔導泰緬地區華文學校暨師資的訓練對口單位，不但許多泰緬地區的華文教師來屏東師範學院短期受訓，屏東師範學院也組團去泰緬實地考察當地華校，適時僑務委員會還徵詢師院中的教授們，是否有意願去泰北的某華文中學擔任校長半年，雖然我自始至終都不知道到底是泰北哪所華文中學，但據我所知，當時在泰北只有已故五軍軍長段希文將軍開辦的美斯樂興華中學，和「毒梟」張奇夫（泰名譯音為昆沙，曾自立為撣邦共和國國家主席）資助的滿星疊大同中學。父親這會兒雄心壯志猶在，乃極力慫恿母親接下這個外派金三角半年的神聖使命，以便滿足自己也跟著去泰北義務教學得償所願，但弟弟和我以父親的身體情形大不如前，泰北地區醫療設施不足為由，合力阻擋這項計劃，最後母親的關鍵一票倒向我方，父親處心積慮籌辦經年的「泰北專案」也就此英雄無用武之地，而束之高閣了。

2013年，在泰國清萊的「美斯樂」，98歲的國民黨93師士兵王應天坐在自家院子裏，是當地年齡最大的老兵。「美斯樂」和「滿星疊」的居民講中國話、吃中國菜、並保留較為完整的中國傳統習俗受到人們關注，在經歷了戰爭的苦難和生存的艱辛，如今該地區軍事、政治紛爭已煙消雲散，茶葉種植和旅遊業在該地區逐漸興起。（新華社）

多年後，父母親有機會隨旅行團去了泰國旅遊，也走馬看花般地繞行了真正的「金三角」那個頂點--緬甸，泰國，寮國（又名老撾）三國交界處的湄公河水域，至於曾一度讓父親魂牽夢縈的金三角難民村，如美斯樂，滿星疊，唐窩等，父親卻因行程安排所限，過門而不入。當父親心有惆悵地講述他此次的泰國之行，並未進入泰人所謂「前國軍九十三師」（泰人對孤軍的稱呼）的村寨時，神情略顯落寞，我婉言地開解父親，中華民族的百年屈辱和戰亂所造成一些悲情的延續，並不是老父親一己之力就能扛得下來的，即便如願參訪難民村中，若看到一些觸景傷情的人事景物，讓年邁父親老淚縱橫，那又何苦來哉？倒不如讓自己旅遊時，心情放輕鬆些，自在些，灑脫些，退休人生不也該如此豁達嗎！看來父親聽完我的好言相勸，應當頓時釋懷不少。

父親於前年過世後，偶爾我腦海中也會蹦出我退休後是否也應踵武父親的傻勁和使命感，在有朝一日，到緬甸北方的果敢或佤邦特區，還是泰國北方的華裔難民村去義務支援教學，替散居在國境外的炎黃子孫下一代服務。我自忖在美國生活工作多年，教授英文自不成問題，主修機械工程故數理尚可，中文程度雖遠遜父親，但也差強人意，另外這麼多年在父親的薰陶感染下，中國史地水平不弱。就此，一個脫胎於父親未曾執行的「泰北專案」，而被重新賦予新生的「偉大」藍圖，在我的腦海裏正在方興未艾地謀劃當中。