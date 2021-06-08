過去兩周多，都是那樣的消息：每天固定一定人數增加，平均十到二十人死亡。我印象很深刻的是，那天看防疫指揮官陳時中說，二十一人死亡，語氣特別淡，沒有一點表情和語氣波動。

立刻會有人說陳時中夠辛苦了，好的明白，只是在那瞬間內心還是歎氣了。

對了，寫這段文字的隔天，死亡人數是三十八人，我已經不淡定了。

——————

過去兩周，關於疫苗還是那樣吵吵嚷嚷，我也不懂每天平均死十多人，有什麼比控制疫情和引入疫苗更重要？為什麼執政黨的立委們還可以該上電視上電視，說著無關痛癢的話，時不時諷刺一下政治對手，這些比人命重要？

而我們為什麼又走到了這一步？

疫情爆發兩周後，部分醫護人員連第一針疫苗都沒有打，輕症者在家自行吃吃感冒藥、甚至有密切接觸者在網上詢問「我是密切接觸者到底該不該去快篩站？我好怕」（很多人勸他若無症狀就別去，待在家，萬一去被感染怎麼辦）、篩檢能量不夠病床不夠……

等等，講到這裡會有人說，媒體或評論人只會出一張嘴，為第一線防疫貢獻了什麼？

這一次疫情爆發，我在第一時間就知道了什麼該說、什麼不該說、什麼話對什麼人說。

上篇文章中有讀者留言：親愛的台北女孩，我不懂為什麼台灣媒體天天罵政府，你也天天罵政府，但那麼多人說現在台灣政府獨裁？

親愛的，這個問題在疫情發生之後我就不斷想，這兩周更是不斷想。

這兩周父母甚少外出，時常微信電話陪他們聊天，也都是在罵疫苗、政府放著老百姓等死云云，罵久大家也累了。同樣身在永和的同事歎氣，每天死十多人，到這情況不是人命，而是數字跳動。

除了家人之外，想最多的，就是被說爛的「言論自由」。而我想請各位大陸朋友看完，留言告訴我，台灣與大陸是否真有一定的共通性。

「自由社會」創造出的封閉泡泡

最近我不斷去跟家人、同事、還有身邊在台灣的朋友聊，我發現當聊到現在的台灣輿論，不論藍色白色甚至淺綠色，都跟我說同一件事：說這些會被網軍攻擊。

當我問對現在民意是否轉變，也會說，不知道啊，網上都是網軍。

對，投民進黨的朋友也很清楚，「他們都養網軍啊。」

但我必須說，就個人觀察而言，現在的網路輿論比過去一年多，正常太多了。終於，出現了反思政府防疫的聲音。

專家學者也終於能說，陳時中不完美。

台灣疫情爆發之後，過去稱讚台灣多麼民主防疫的西方主流媒體，火速翻臉，抨擊台灣防疫政策有疏漏、遲早爆發。而這些內容過去或多或少，我都在台灣媒體上看過，只是都是偏藍媒體，偏政府的媒體則一力鼓吹、全無反思。

最嚇人的，是過去有「逆時中」這一詞，但凡質疑政府防疫，或是對缺疫苗、是否普篩等有所疑慮，都是「逆時中」，在網路上就會受到聲討。導致過去一年多，媒體的監督能力在政府防疫這一塊，難發揮到效用。

媒體失能，不是我個人的片面之詞，有台灣傳播學者投書媒體，就講到這現象：媒體理應發揮監督作用，然而記者因為對陳時中的「政治正確」，導致媒體失效，「之前我們就發現這個現象」。

諷刺的是，「媒體失能」的現象被說出來，是在疫情爆發之後，大家「終於比較能說」。

而現在跳出來反思防疫政策的輿論：機組人員的隔離政策疏漏、檢測能力要加強、疫苗缺乏等等，全部、真的全部都是過去一年多那些被罵「唱衰台灣」的媒體或專家學者說過的。

過去高呼「民主防疫」的西方媒體，真的在之前都沒有看見問題嗎？

過去一年多，大家活在一個個泡泡裡。如果你是偏藍的，你找同溫層吐槽；如果你是偏綠的，你在另一個泡泡裡，兩者完全不流通。

如果你支持「中國疫苗」 （認為可以引進上海復星代理的輝瑞），你在這個泡泡裡。不支持者，在另一個泡泡裡，兩者不流通。甚至兩者連溝通都不能好好溝通。

「逆時中」這樣一個極度專制色彩的名詞，竟然可以流通一年多。竟然，有一個民主社會的政治正確，是必須稱讚、贊同政府。

竟然，一個不用翻牆、號稱自由的社會，可以創造出非常封閉的泡泡。

「請不要否定台灣」

我知道，身為一個在大陸的台灣人，說到這裡會有半數台灣朋友拍案而起「你在中國敢講話嗎」，會有半數的大陸朋友準備表示自己對台灣民主之看法。

但是對不起，我也不覺得這僅發生在台灣。

我到這兩周才想明白，「封閉泡泡」之所以會形成，痛罵對方親中、拿對岸政府的錢、被洗腦，都是最初級的手法，這並不高明。

最高明的手法，叫做「你可以討厭政府，但請你不要否定台灣」。

最高明的手法，叫做「你可以批評，但請你不要抹滅第一線防疫人員的努力」。

最高明的手法，叫「你要客觀看到人民的團結、醫護的努力，你不要只看到黑暗面」。

在疫情爆發之前，部分媒體在討論「逆時中」的現象，並認為這現象代表了專制，而那時我看到不只一次的留言是這樣寫的：「第一線防疫人員在努力，保護台灣人，你們做了什麼」，或是「不懂第一線辛苦就別說。」

我不是說媒體或記者都不會問蠢問題，但我非常清楚這些話的殺傷力。好幾個月前的某一次，跟一位之前採訪過的台灣小年輕聊台灣防疫，我說到台灣政府對疫苗的態度，小年輕說了一句無心的話，卻讓我無法再說。

「第一線防疫人員已經夠努力了吧。」

如果他說，你被「中國洗腦了」；如果他說，你們投國民黨的本來就愛唱衰。如果他說以上任何話，我都有理由拍桌大罵。

他本身也在大陸，我也知道他不是這種人。

但這句話，讓我沒有辦法反駁。

我說，是的啊，我也沒有說防疫人員不努力…他們盡力了吧。（附註，這段話在此寫出來他知道，也強調自己那時沒這意思，是個特別善良的小年輕。）

這個情況在疫情沒有趨緩的當下持續存在。比如之前有人罵陳時中，蘇貞昌就很義正辭嚴的出來表示「請不要抹煞第一線防疫人員的努力」。

有人出來呼籲政府不要擋疫苗，政府官員回應「不要製造仇恨、可以批評政府，但不要否定台灣。」

醫護很辛苦，要客觀看到疫情中台灣的光明與黑暗，不要製造仇恨，這些話都沒有錯。這些話，卻能變異為政府官員最有用的保護傘。

當我們不就事論事，把很多事情胡亂連結的時候，就會形成最糟糕的政治正確：大家都知道問題，但沒人敢說話。

沒有人願意擔當「否定台灣」、「否定醫護努力」之罪過。

大家在感謝醫護的同時，卻忘了有許多醫護在疫情爆發後都打不到疫苗，在戰場上沒有盔甲，這根本不應該發生。

我得花多少篇幅去解釋？

在兩周前寫上一篇文章時我挺淡定，但我現在已經不淡定了。認識的一些朋友也在說想把家人接到中國大陸，而我之前是一直告訴大家，不要動，多洗手。控制住疫情的方式，就是不要挪動。

你要大陸人都說我們台灣人千里投毒嗎？

但是最近連我都在跟姐姐討論這個可能性，我真的嚇到了。並不是誰不夠自覺或誰不夠努力，而是我看到台灣政府的態度。

周圍的大陸同事和朋友也很善良，都有主動安慰，讓你家人過來吧，命比面子、酸言酸語都重要。我相信如果、萬一我真的這樣做了，他們也不會說什麼，這是人與人之間最良善的善意。

這幾天看到台灣論壇上許多不可思議的消息，比如一些因病過世者的匆匆火化，家人連最後一面都沒見到；比如我們最新公佈的死亡數字，其中有人是5月23號就過世的。

到底有多少人是連家人染病都不知道，就被通知親人死亡消息的？

姐姐在外縣市，我在北京，父母自己在永和，這幾天姐姐跟我一樣時不時腦補。每天電話回家，父母都淡定，內心會不斷告訴自己「應該沒事，幸好二老沒什麼慢性病」。

我這幾天一直在思考，什麼叫「言論自由」。

我寫公眾號、今日頭條，自覺紅線在哪，寫了會被刪。我習慣了這套模式了，會用比較擦邊球的方式去講，如同所有大陸自媒體。

但是最近的情況讓我無法不思考，如果我的親朋好友真的在疫情下發生意外了，我能不能寫東西、發表意見、高聲喊冤「官員下台」？

我能說官僚殺人嗎？

我得先花多少篇幅，先去解釋自己為什麼在大陸工作、過去有交健保費、台灣有多好我也很愛台灣，我與大陸中央沒有什麼特殊關係？

我得花多少篇幅，成為一個多數人看來政治正確的好公民，才有「資格」說政府處理得不好、政府官僚忽視百姓生命？

（郭雪筠/台北女孩看大陸）

【徵文啟事】

中時新聞網「兩岸徵文」欄目，延續《旺報》兩岸徵文活動，徵文主題：台灣人看大陸、大陸人看台灣、兩岸看世界、兩岸一家人、兩岸新時代，歡迎全球華人投稿。

期盼作者透過親身經歷的故事，刻畫兩岸社會肌理，描繪世界見聞，打破刻板印象，促進兩岸民眾相互瞭解、建立全球視野，向讀者展現時代的脈動與發展趨勢。

投稿信箱：[email protected]

臉書粉專https://www.facebook.com/520ROC，歡迎線上互動。