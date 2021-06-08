人民幣兌美元匯率從去年6月開始，展開一波長達一年的升值走勢，從2020年5月底的7.1348人民幣兌換1美元，一路升值到今年5月底的6.3688人民幣兌換1美元，一年升值幅度高達10.73％，這波升值走勢，終於在人民銀行祭出調升外匯存款準備金率（14年來首度）、以及國務院副總理劉鶴與美國財政部長葉倫的視訊會議後，初步產生阻升的效果。

過去一年的人民幣匯率升值，是關心中國與亞洲總體經濟發展最重要的事件之一，我們從北京政府近日連串的動作，可以看出大陸最高的經濟決策官員劉鶴、國務院總理李克強、人民銀行行長易綱、以及相關的經濟與商務部門，正在推出一套對應當前經濟變動的重大政策，目標是「穩匯率、防通膨、拆除金融隱患、確保經濟穩定」，在全球疫情震盪所造成的經濟波動下，不僅要確保中國經濟平穩前行，更要為2022年中共20大接班布局創造有利的環境，而穩定人民幣匯率，避免過度升值帶來的副作用，將是大陸經濟政策的重中之重。

人民幣匯率長達一年的升值走勢，在過去兩個月腳步加快，5月下旬突破6.40關卡，不只創下2018年5月至今最高的價位，更是2015年11月至今，長達66個月以來，僅出現兩次的強勢價位。人民幣匯率這波持續升值10個月後，曾經在農曆年前略為回貶，但是4、5兩個月再度展現強勢升值的力量，市場預期心理被引爆，甚至出現是否會挑戰6.0的討論，為了遏止市場過度預期升值的預期，人民銀行先是多次提出口頭警告，接著縮緊境內與境外人民幣市場的操作，最終採取具體的調升外幣存款準備金率的政策，並且加速與美國財政部的高層溝通，全方位來冷卻市場對於炒作匯率升值的情緒。

有趣的是，新台幣這一波的升值走勢與人民幣亦步亦趨。新台幣長線升值啟動較人民幣更早，但是今年以來回貶再升值的變化卻有高度雷同。從長線來看新台幣從2019年9月的31.039元兌1美元開始升值，至今已經長達18個月，波段升值幅度約12％，幾乎是亞洲最強貨幣。

今年新台幣匯率在農曆年前也跟人民幣一樣，出現比較顯著的回檔，但是從3月底收盤價28.533元兌換1美元又展開新一波的走勢，升值至上周末最強來到27.502元，對美元升值超過新台幣1元，幅度3.6％。新台幣的升值當然有我們特別的因素，除了出超持續擴大之外，台灣中央銀行長達一年半在外匯市場進行阻升操作後，今年在美國財政部匯率報告的壓力下，減少市場干預再度引發新一波的升值走勢，不過，人民幣升值所造成的漣漪效應，也是不可忽視的因素之一。

特別值得注意的是，人民幣過去一年的強勢升值，是在美元利率創下歷史新低卻又強勢回揚的環境下創造的，美國10年期國債利率從去年8月的0.55％一路走揚，到了今年3月之後持續在1.5％至1.7％之間波動，美元利率回升超過1個百分點，原本應該會創造資金回流美國、有利於人民幣貶值的環境，但是人民幣卻依舊強勢升值，而且在美元利率持穩之後，又引發熱錢流入中國的升值套利交易，炒作人民幣升值的預期來到高點。

人民幣強勢升值最主要的動能當然是來自驚人的貿易順差，中國去年貿易順差金額高達5,350億美元，是1950年有統計以來的歷史次高，如果以人民幣計價更創下建國以來的歷史新高，龐大的順差金額大量存入銀行體系，雖然沒有兌換成人民幣，卻也迫使金融機構必須擴大美元借貸，國營企業與民間企業獲得大量美元頭寸，間接促成了借低利美元，轉存人民幣的套利交易，再加上聯準會印鈔票所創造的熱錢，光是5月下旬，主要資金流入的滬港通、深港通等管道，「北上資金」的金額單周流量就超越過去一整年流量的紀錄，也讓人民銀行緊急啟動各種降溫政策。

在人民銀行5月多次口頭警告，旋即祭出14年來首度啟用的調升外匯準備金率等措施後，人民幣匯率升值的炒風暫時獲得壓抑，劉鶴與李克強同時重擊境內炒作數字貨幣、鐵礦砂、大宗物資等炒作行為，以組合拳全面防阻熱錢、抑制泡沫，力求穩定匯價與物價，同時，從人行所屬《金融時報》的評論員文章，我們可以看到北京政府判斷美國經濟復甦、量化寬鬆規模逐漸縮減、全球供應鏈秩序恢復、以及美國資產泡沫破滅所帶來的效應等，可能創造有利於美元匯率指數回升、人民幣回貶的有利環境，北京全力阻升人民幣的政策態度極為明確。

2021年全球經濟雖然快速復甦，卻未帶來穩定的力量，熱錢流竄、資產價格劇烈波動、大宗物資價格炒作、以及人民幣匯率劇烈升值等，四處都是令人憂慮的地雷，大陸開始嚴控人民幣匯率升值等組合政策，是提供穩定力量的必要措施，而強勢穩定匯率與經濟政策成效如何，則是我們必須緊密觀察的指標。