繼台灣科學園區公會提出60萬劑疫苗申請，近日竹科廠商移工染疫擴大，新竹市長林智堅18個小時完成建置篩檢站、台積電捐助8座零接觸防疫採檢站、工研院建置30座無塵室等級的正壓檢疫亭，這些作為都是中央流行疫情指揮中心陳時中前陣子極力抗拒的，台灣高科技業「護國神山們」對中央顢頇作為，用行動表達「逆時中」。

新竹市長林智堅說和總統蔡英文通電話，蔡總統「賦予任務」，由他當中央與地方的窗口組成「竹竹苗防疫作戰聯盟」，竹科專案篩檢站6月5日一早8點正式運作，目標在3天篩檢4千人。林智堅是聰明人，不願拂逆陳時中反對地方政府建置快篩站政策，繞個彎從總統蔡英文「賦予任務」下手，避免重蹈覆轍中央對金門縣政府600里加急公文撤銷篩檢站命令；這無疑是讓陳時中顏面掃地。

中央PCR檢測量能不足，陳時中每天「校正回歸」四、五百例，為疾管署檢疫人員每個檢體要按288次大嘆苦水。可當媒體提問PCR檢測大塞車，為何不徵用中研院、國衛院、生技中心等PCR自動化檢測儀器，每天可提高近萬件檢體量能，陳時中說法是簡化通報流程即可。完全不顧「校正回歸」黑數空窗期的傳播鏈不斷擴大。

至於醫院專責收治病床數、呼吸器、藥物、台灣版方艙隔離式模組化病房，以及關鍵疫苗，指揮中心更是捉襟見肘，完全沒準備好，也沒有彙整民間抗疫資源的能力，林智堅及「護國神山們」不惜「逆時中」，靠自力救濟還比較靠譜！

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