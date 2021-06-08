軍人恪守保家衛國重責大任，近年兩岸軍機、艦戰演訓互別苗頭，偏偏蔡英文就只會誇大解釋都是解放軍「侵」台。頻繁的戰機緊急升空、船艦跟蹤、火砲追瞄，已讓基層官兵疲於奔命、應接不暇，最基本官兵請假情況早已補休不完。當下防疫視同做戰，國防部深知應配合「二點一線、減少移動」的政策指導，卻遲至今日才雷厲風行宣布解封前均不得跨區。

早在疫情擴散初期就有民代建議國防部應妥慎規劃分流上班，否則群體生活加上頻繁長途移動將造成染疫破口。如今卻用了一個未經官方正式宣布的消息，說是雙鐵、公路局訂票系統，有70%以上車票為軍人所訂，這些只管命令下達，手握政策決行權力，而不研議配套措施的高階將領，開槍射向何人？都是戍守前線的官兵弟兄。

國防部一向都是最聽話的部會單位，蔡政府一甩鍋，國軍就得揹黑鍋，日前吵得沸沸揚揚的鳳梨、萊豬，統統往部隊嘴裡塞，充滿仰體上意、唯唯諾諾的高階將領，也難怪部隊沒有向心力，臉書「靠北長官」社群每日幾十、上百則的抱怨以及透過民代反映的不合理情事其來有自。

防疫眼看已然作戰失敗，二次警戒管制刻正進行中，死亡率高居全球前列，並持續攀升，已有醫科學者大膽預測在疫苗未普及前，警戒只能再延長，強化三級管制提升3.5版業已確定實施至6月28日，國軍已被喝令不准動，全體台灣人民可能最終也得面對禁足令。

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