對於一個招生率高達90%，擁有10億校產的私校，僅因繳不出1.5億元，身為國家教育最高單位的教育部，是因少子化還是利益輸送，急於處置康寧大學。在整個董事遴選運作過程，從參選資格的制定開始，即非以公益董事的角度協助康寧發展，反像是拍賣似的處理康寧，究竟是出手協助解套，還是趁機聯手北醫董事會結合建商進行掠奪或黨內交易呢？

從教育部解散康寧董事會開始，到籌組遴選小組成員，學校僅有3名代表，其餘由教育部推舉6名；在尚未組成遴選小組之前，即不斷風聞北醫將接手康寧或有教師發電子郵件至全校教師信箱，遊說大家要歡迎中信金入主康寧。而在參選資格未公布前，北醫已辦理了3場校內說明會，尤其在4/28的說明會中，更特別要求現場不得攝影等規定。

在初審過程中，北醫僅籌款4550萬就來參選，不是要捐資1.5億元嗎？二年後合併，是否代表就不用執行當初的承諾——每年1.5億的捐資呢？這對教育部一開始因為付不出1.5億租金而進行解散的原康寧董事會，情何以堪？

另一參選者則完全無治校經驗，反而是建商背景，以退休法官為代表來參選，計劃書的內容提到在台南校區逐步設立醫護專科學校，各縣市護理學生人數是受教育部控管，不符合現況的願景，又何以可以入選？而所提出的計畫書內容則完全是依據當初中信金融管理學院的規劃撰寫，這又隱藏著什麼交易？

參選名單中更有來自完全不具教育背景民進黨游錫堃服務處主任黃政界為首的團體，捐資的期間是5年內，黨政的介入是急於在連任後，搜刮入囊嗎？

總總跡象看來，教育部與各參選者之間，是否存有利益輸送的對價關係，這一切的幕後黑手究竟是誰？在初審投票前，名單就流出，聯合報更於前一天發表評論，說好的保密在哪裡？教育部為何不追究，反觀教育部，未全部以公益董事選舉來扶持學校發展，而是以團體董事來進行，真的是在幫助康寧永續經營嗎？還是有其他背後的目的？實在令人匪夷所思。

目前董事會仍在抗告過程中，而教育部在法院判決結果未出前，究竟在急甚麼?？那康寧被解散董事會的真正原因是什麼?？只是暫時無法付1.5億而已嗎?？而獲取得說明會的兩組，也無法立馬付清，或分三年付清，為什麼可以取得董事會資格？

是誰在投票前，擾亂視聽，這是一場罔顧康寧師生權益的拍賣，面對疫情，短缺醫護人力的世代，不論合併或是變成建地，將使每年醫護人力逐年下降，而過去有許多中下層的學生，在康寧找到專業價值，在康寧找到脫貧的浮板。教育部是否真的在乎康寧全體師生的權益？還是進行更大的利益大學交換？值得省思！(作者為大學教師)

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