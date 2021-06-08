自諾富特事件造成疫情破口以來，台灣新冠肺炎累計死亡數突破2百多人，致死率也飆高到2.48%，遠高於全球平均2.16%，雖然指揮中心表示死者大多是年長、本身有慢性病，但飆高的確診人數、死亡率，卻無法掩蓋政府防疫不利的事實，惟疫情當前，民進黨的任何動作都還是以「政治算計」來擬訂防疫動作，實在令人不勝唏噓！

首先，在疫苗的部分，繼日前日本捐贈124萬劑AZ疫苗給台灣後，美國也宣佈將會透過covax的平台捐贈疫苗給台灣，並在日前由美國三位參議員旋風訪台宣布此消息。值此台灣缺乏疫苗的嚴峻時刻，美、日的捐贈對台灣當然是場及時雨，但對照民進黨對中國大陸表達願捐台灣疫苗時抗拒、嘲諷的態度簡直是天壤之別。再看到許多台商、藝人紛紛前往大陸打疫苗，更是打臉陳時中「他們用的疫苗我們不敢用」這句話。更何況中國大陸已經有兩支疫苗獲得WHO授權認證，蔡政府選擇對國際認證視而不見、抗中舔美日，意義何在？

回過頭來看國產疫苗，根據媒體報導日前中研院士、也是食藥署疫苗審查委員的陳培哲於5月底請辭，並語出驚人提出「國產疫苗全採用尚未通過國際核准的蛋白質次單位疫苗，7月絕對不可能通過EUA。」的說法。同時他也質疑以往食藥署不會對外公布疫苗審查委員名單，但這次為何有人可以拿到名單？最後他更表示請辭國產疫苗審查委員的原因就是擔心審查委員會難秉持獨立性，並點名最大困難就是「來自總統蔡英文」。這段發言對照指揮中心購買的500萬劑疫苗、蔡英文的護航發言，政治力的介入實在讓人很難不質疑國產疫苗未來的有效性及公正性！

再看到行政院的紓困預算4.0，上調2600億，其中針對個人紓困的部分就高達1018億元，號稱有730萬人受惠，問題是此次增加預算全數以舉債籌措，又是標準的「功留政府」、「債留子孫」，會造成如此衝擊的原因不就是因為政府防疫不力？再者，與其大撒幣，倒不如把預算拿來趕緊採購認證疫苗、補助施打，才是徹底解決疫情問題的治本之道！

最後，疫情嚴重，理當「同島一命」，中央、地方、民間三者一起努力抗疫！但首先陳時中日前一句「年輕人防疫鬆懈」，明顯就是甩鍋。再來中央「全國延長三級警戒」、「電子廠移工停工」、「民間採購疫苗未獲支援」等，完全看不出中央與地方、民間合作的決心，首先是中央號稱不需提升四級而改延長三級警戒，卻放著地方政府自行出招管制人潮、自行處理防疫隔離作為，造成醫療體系混亂、確診者被丟包、各縣市管控方式不一等問題，讓防疫動作更不一致！

而電子廠移工確診潮及停工支薪，更顯露政府所謂的超前部屬完全是假，此時只能要求企業自行負責！最後再看民間採購疫苗問題，中央藉由八項規定、原廠授權等問題卡住民間採購又為哪樁？於此同時，指揮中心前兩周才不斷宣示疫苗採購量足、時程順利，8日一早陳時中在立法院就又自我打臉，指出COVAX和AZ疫苗恐將延遲，7月之後才會進來。

台灣不缺政治口水與政治算計，選舉鬥爭難免，但在疫情嚴峻的當下，不管是國內防疫作為該官民合作、國外疫苗該爭取可受贈及採購的，都要全力作為！此時此刻，政治算計實不該再凌駕於台灣人命！（作者為台北市青年聯合會理事長）

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