新冠肺炎疫情在台灣持續升溫，累積死亡的人數突破兩百人。其中，有不少是在居家隔離時猝死，原因是血氧濃度太低，導致人體保護機制失常而不自覺，出現醫學上稱之為快樂缺氧（隱性缺氧）的症狀。然而，過去一整年，在全民的努力之下，生活如常的台灣，與世界彷彿進入平行時空，但也因此讓不少民眾對政府防堵疫情的能力產生過高的期待，即使疫情出現破口，疫苗也遠遠不夠，卻仍然對台灣能迅速控制住疫情具有信心。這種對政府的高度信任，其實已經讓台灣面臨到「快樂缺氧」的危機！

想要避免快樂缺氧，醫護專業人員通常建議大家要透過不斷的自我檢查，或是由身邊的家人持續確認，來判斷血氧是否仍在安全範圍內。而面對疫情，要確認我們的民主防護機制，不會因為自大、自滿而崩壞的關鍵，同樣取決於政府是否願意自我反省，以及願不願意聆聽民眾的疑問，並且誠實地做出回應。

以近期引起不小爭議的疫苗採購數量來說，從去年到現在，台灣總共採購了三千萬劑疫苗，姑且不論何時交貨，少於世界其他國家的購買數量是不爭的事實。3.4億總人口的美國政府，總共採購了超過10億劑的疫苗，而且還在不斷追加。美國採購的疫苗，已經足夠讓在美國境內，不論是否具有美國身分的居民，都能分配到3至4劑以上。另外，法國政府總共訂購了2億1500萬劑，替法國6700萬的人口，爭取到至少3劑的空間。而在德國，去年也搶購了多達3億2000萬劑的疫苗，打算分配給在德國的8000多萬人口。再看看英國，首相強生一開始雖然不相信新冠病毒的嚴重性，但是在自己確診之後，態度轉為積極，總計也為英國人民搶下了4億劑疫苗，準備給6700萬的英國人民使用。

從以上的數字可以發現，世界上所有國家在疫苗採購的數量上，都是以總人口的倍數來估算，原因是沒人有把握能夠控制住新冠肺炎的疫情。因此，不論是採購疫苗，還是研發疫苗，各國的策略，無一不是雙管齊下，針對最壞的打算，做最好的準備，絲毫不敢掉以輕心。看到外國的疫苗數量，再看看台灣，就不難想像為何民眾會提出疑慮。可是，近期的社會輿論，民眾連詢問政府是否沒有採購足夠的疫苗，都會遭到懷疑是破壞團結，甚至可能被扣上不愛台灣的大帽子，如果社會上只能有全力擁護政府的聲音，國家如何團結？

事實上，政治人物希望能用對抗疫情來團結民意，甚至拉抬聲勢，並不是只發生在台灣，其他國家也有類似經驗。例如美國前總統川普在去年疫情爆發之初，因為深信美國的力量就能夠壓制疫情，決定與公衛危機抗衡，用強勢的言語大肆宣傳疫情而不肯示弱，來帶給美國人民信心。不過，偏離真實的結果，卻讓美國的疫情一發不可收拾。當時為了淡化疫情擴散的事實，讓川普最後付出了代價，只是這個代價不只是川普的政治生涯，還有超過50萬美國人民，因肺炎死亡的遺憾。

根據各國去年的經驗，台灣要在短期內能夠控制住疫情恐怕不容易，但與其用過分好聽的言語來掩蓋最壞情況發生的可能性，甚至是透過網路讓台灣民眾不敢再提出對政府的懷疑，政府不如誠實地把最壞的情況傳遞給社會大眾，讓百姓可以根據自身的條件，做出最好的準備。其實人民要的是根據真相產生的安心感，而不是善意謊言引起快樂缺氧的隱憂。民眾的期待，政治人物聽見了嗎？

（作者為美國德州Sam Houston州立大學政治系助理教授）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※