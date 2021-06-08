本土疫情居高不下，三級警戒未解除，民進黨政府採購疫苗政策充滿政治性，缺乏疫苗情況仍十分嚴峻，如今全台幾乎處於「軟封城狀態」，學者專家不只擔憂國人健康，更憂心民生經濟發展。圖為空無一人的萬華街景。(鄧博仁攝)

5月底，在一出版公司的視訊會議，友人問我對疫情情勢的看法，未來如何判斷。我直言，依情勢判斷，疫苗不會順利進來，即使民間慈善團體一直想進來，政府也在暗擋，用各種制度東卡西卡，讓疫苗不會很快施打。就是想拖時間給高端疫苗去補課。而人繼續死亡，社會繼續停滯。

依這種進度，即使千呼萬喚，8月底之前能有足夠的外國疫苗進來（至少3500萬劑才夠），再分配到各個醫院去注射，至少要到9月底才能打完，台灣有7成的人打過疫苗，以疫苗要兩星期才有藥效，至少要到10月底，疫情才會緩和下來，社會生活才能恢復正常。所以還有5個月，要過這種半封城的生活。

「啊！怎麼這麼慘！5個月啊！」朋友在視訊中慘叫一聲，簡直不敢相信。後來他精心一算，依這個政府卡疫苗的速度，這已經是最樂觀的估計。10月底能恢復，算是老天爺保佑了。

要快一點復甦，只有一個辦法，強力要求政府，疫苗趕快進來，趕快打。否則經濟不可能復甦！說白了，疫苗不來，苦日子不會結束。

換言之，從現在開始，到10月底，有5個月的時間，我們都會過著半封城的生活。也就是說，經濟停滯、消費停滯、生活停滯、課業停頓的苦日子，還要過上快半年。

所有的經濟活動，如旅館、飯店、餐飲、旅遊等受影響重大，而文化工作者更嚴重，包括出版業、書店業、設計工作者、表演藝術工作者、畫家、作家、電影、電視工作者等等，更是不堪設想。

書店不能開，只有網路書店，出版業跟著蕭條；孩子不能正常上課，學業停頓，所有的學習課程都變成線上應付；爸媽上班之外，還得輪流在家帶小孩；表演場所不能開放，表演工作者很多人沒有收入，表演團體苦哈哈；電影院不能開放，電影工作者喝西北風；畫展不能辦，書展不能辦，文化活動停滯。更嚴重的是，文化界本來就很多個人工作室，從設計、企劃、廣告到影視，他們的生活都會出問題。

5個月，文化工作者該怎麼辦？政府都說文化不能停頓，但文化工作者都活不下去了！文化部有想到嗎？

更可憐的是，學校的停課時間已經完全延到暑假，也就是學生只能等明年開學了。更慘的是今年上大學的這一屆孩子。他們在SARS爆發的那一年出生，台灣大封城，而今年是他們的大學考，卻碰上新冠疫情，大學指考本來7月初要舉行，現在也延到7月底。但是，到7月底好得了嗎？指考還能考嗎？今年上大學的孩子，他們的人生都被這個政府給耽誤了！

還有，9月之後呢？如果沒有疫苗普遍注射，台灣沒有群體免疫，學校敢正常上課嗎？不只一代人，所有的教育，都被這個政府給耽誤了！

每一次，看到疫情指揮中心在說死亡人數的時候，我就很心痛。他們在說的每一個死去的生命，難道不是他們故意用法律條文阻擋、用公文流程拖延，用要求合法證明文件，阻礙了疫苗進口所害死的嗎？他們知道自己害死多少台灣百姓嗎？

是的，我在此奉勸朋友，不要一直等待，以為疫情會很快結束。這種半封城的日子至少還有5個月，我們必須有一個心理準備，有一個應變計畫，包括了工作、家庭、家人、小孩、生活等等，都必須有長期的安排，從心理建設到經濟生活，以及自己的人生規畫。人生是自己的，至少這5個月的時間，不要白過。無論是工作、閱讀、寫作、創作、研究、研發等等，適合在隔離的孤獨中進行的，就好好做下去。

人生是自己的，不要被這個爛政府的「惡行惡政」給害了，再難的情況，仍要把自己的人生過好！

當然，為自己的人生，也為了下一代，老百姓一定要團結起來，強力要求政府：快進口疫苗，快快結束這種「等待果陀」一般，集體等待疫苗的苦日子！

台灣的疫苗荒已變成國際笑話，真是受夠了！

（作者為作家）